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Sebastian Burduja a primit aviz negativ pentru portofoliul de la Energie, în comisiile reunite

Olga Borșcevschi
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Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Cabinetul Mureșan, a primit aviz nefavorabil în comisiile parlamentare de specialitate, cu 34 de voturi împotrivă, 24 pentru și 5 abțineri.

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Sebastian Burduja, propus ministru al Energiei în Guvernul Mureșan, a primit aviz negativ

Comisiile reunite de specialitate ale Senatului și Camerei Deputaților au dat aviz negativ, luni, pentru Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei.

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Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, ai Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, precum și cei ai Comisiei economice, industrii și servicii, turism și antreprenoriat și ai Comisiei pentru energie, infrastructura energetică și resurse minerale de la Senat au acordat 24 de voturi pentru, 34 împotrivă și 5 abțineri.

Ministrul propus al Energiei, Sebastian Burduja, este audiat de membrii Comisiilor pentru Energie din Parlamentul Romaniei, in cadrul procedurii de investitura a noului Cabinet, in Bucuresti, luni, 28 septembrie 2026. ILIE MARIAN / MEDIAFAX FOTO

Burduja, după audierea din Parlament: „Cel mai important examen de azi nu a fost în fața comisiei, ci prin ceea ce am spus în fața românilor”

Sebastian Burduja, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Mureșan, a declarat după audierea din Parlament că „cel mai important examen de azi” nu a fost cel în fața comisiei, ci mesajul transmis românilor.

„Cred că cel mai important examen de azi nu a fost în fața comisiei, ci prin ceea ce am spus în fața românilor. De aceea am început fiind și primul ministru audiat și vreau să-mi prezint scuzele față de români, pentru că în toate aceste luni de zile nu am reușit cu toții, indiferent de partid, să găsim o soluție pentru a le face viața mai bună. Ei s-au săturat de aceste certuri pe scaune, pe fotolii. E adevărat că nu Partidul Național Liberal și-a dărmat propriul guvern, alții au făcut-o, dar finalmente răspunderea este comună pentru toate forțele politice. Și mi se pare de bun simț să răspundem românilor că ne pare rău și că avem de făcut lucrurile mult mai bine pe viitor”, a spus Burduja.

„Nu totul depinde de un ministru sau de un guvern al României”

În ceea ce privește plafonarea prețului gazelor naturale, Burduja a spus că, în prezent, prețul gazului nu este plafonat, ci stabilit pe baza unei formule.

„În prezent, prețul gazului nu este plafonat. El este setat după o formulă în care, teoretic, rămâne în anumite marge, dar să știți că nu există furnizori de gaz care pot cumpăra doar la 110 lei gazul, pentru că există volume de echilibrare, există tranzacții de pe zi pe alta și așa mai departe. Trebuie urmărită evoluția în următoarele luni. Vorbim de luna martie, anul viitor, vorbim de conflictul din Orientul Mijlociu, de aceste tensiuni care au dus la aceste explozii de preț”, a mai spus el.

„Și e corect să le spunem românilor că nu totul depinde de un ministru sau de un guvern al României. Pentru că eu cred că ani de zile, și deja românii nu mai pot fi păcăliți, s-au întâlnit cu diverși miniștri, prim-miniștri și alții așa-ziși lideri, care le-au spus, o să fie bine, ne ocupăm noi, stăm în pixul meu. Nu e felul meu și nu o să fac asta niciodată”, a declarat Sebastian Burduja.

Ministrul propus al Energiei, Sebastian Burduja, este audiat de membrii Comisiilor pentru Energie din Parlamentul Romaniei, in cadrul procedurii de investitura a noului Cabinet, in Bucuresti, luni, 28 septembrie 2026. ILIE MARIAN / MEDIAFAX FOTO

Avizul comisiilor parlamentare este consultativ, iar decizia finală privind numirea unui ministru aparține plenului Parlamentului, în cadrul procedurii constituționale aplicabile formării Guvernului.

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