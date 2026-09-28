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Călin Georgescu: Orice vot acordat Guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României

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Călin Georgescu a declarat la ieșirea de la Curtea de Apel că mulțumește anumitor politicieni, unei părți a presei care au relatat obiectiv ce s-a întâmplat în cazul ultimului său dosar și, în mod special, lui George Simion „pentru integritatea lui în acest punct de vedere”. Fostul candidat la prezidențiale a lansat acuzații în cascadă la adresa clasei politice de la putere pe care a numit-o infractoare. El a făcut previziuni grave despre ce va urma și a făcut referiri la scumpirile carburanților și creșterea alarmantă a euro. Curtea de Apel București a amânat din nou termenul pentru 12 octombrie, în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, asimilată în spațiul public unei tentative de lovitură de stat, și pentru comunicarea de informații false în formă continuată. Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi ceilalţi inculpaţi din dosar au stat jumătate de oră în sala de judecată.

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„Sistemului îi e frică de votul poporului”

„Sita cerne. Lumea este mică, Dumnezeu este mare. Și această toamnă va fi o toamnă grea, nu în necazuri, ci în adevăr, așadar să ne așteptăm la neașteptat. Faptele noastre ne apropie sau ne depărtează de Dumnezeu. Când un om liber gândește liber și vorbește din toată inima lui poporului său, provoacă fiori reci sistemului și unui întreg aparat de partid și de stat. Mediocritatea aflată la putere evident că nu construiește, ci demolează. Evident că sistemului îi e frică de votul poporului, de democrație și de iubire, că iubirea lui Dumnezeu este arzătoare„, a declarat fostul candidat la prezidențiale.

„Orice vot acordat Guvernului Mureșan este un act de trădare”

„În condițiile în care România se confruntă cu probleme grave, foarte grave, economice și sociale, a discuta și a pleda pentru validarea unui nou Guvern păgân și antiromânesc este o preocupare obscenă. De altfel, cel numit este un individ ca eroare a istoriei, ca și cel care l-a desemnat, dar dincolo de asta aș vrea să mă adresez Parlamentului României: orice vot acordat Guvernului Mureșan este un act de trădare a intereselor României. De asemenea, toată clasa politică este o infractoare, cea de la putere, a ordinii constituționale și a realității”, a precizat fostul candidat.

Călin Georgescu a explicat care este realitatea României și a atras atenția asupra a ce va urma.

„Moneda euro se va prăbuși foarte curând”

În fiecare zi poporul român plătește 30 de milioane de euro pentru a putea să acopere dobânzile aferente împrumuturilor făcute de statul român, care nu se văd nicăieri în prosperitate. Exodul tinerilor și căderea demografică pune în dificultate total viitorul acestei țări. Prăbușirea leului și inflația galopantă fac ca viața românilor să fie foarte grea. Educația și sănătatea sunt lăsate în paragină, prețul la motorină și benzină crescut va sugruma orice fel de mișcare în țară. Pensiile și salariile sunt o insultă adusă demnității umane, iar peste 20% din populația țării trăiește sub pragul sărăciei. Haosul generalizat din politică închide acest tablou mizerabil existent în România. Acum atenție! Pe fondul foarte instabil internațional, foarte instabil, pe fondul în care Europa cere război și cine cere război cade din creștinătate, ca să fim foarte clari, de asemenea moneda euro pe acest fond se va prăbuși foarte curând”, a mai declarat Georgescu.

El a incheiat cu un mesaj pentru jurnaliștii care stau non-stop în fața casei sale.

Am următorul mesaj: prezența dvs. de permanență în fața casei mele este o insultă adusă ideii de presă obiectivă. Aparte de faptul că, sincer vorbind, vă autoumiliți. Este jenant să stai ore întregi pentru a aștepta ceva, ceea ce cu acel ceva poți otrăvi. Nu știu ce fel de meserie este acesta. În acest sens, din câinele de pază al democrației, din cauza acestor tineri jurnaliști, presa poate deveni cotârla cu jujeu a puterii politice„, a adăugat Călin Georgescu.

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