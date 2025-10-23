După 2 luni, postul lăsat liber de Dragoş Anastasiu încă nu a fost ocupat. Premierul Bolojan continuă să fie propriul său subaltern

Au trecut peste 2 luni de când fostul vicepremier Dragoş Anastasiu ieşea pe uşa din dos a politicii din cauza unei declaraţii prin care recunoştea că a dat şpagă ani la rând. Premierul Ilie Bolojan i-a preluat atribuţiile şi nu i-a găsit nici acum înlocuitor.

Întrebat despre situaţia de faţă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, spune că este mai dificil să găseşti un om potrivit pentru acest post, în condiţiile în care acesta ar trebui să facă legătura între societatea civilă, mediul de afaceri și guvern.

„Este o poziție care presupune niște atribute mai speciale ale persoanei în cauză. Pentru că este un vicepremier apolitic, așa cum era domnul Atanasiu, nu este o funcție de vicepremier a niciunui partid și care trebuie să facă și o legătură între societatea civilă, mediul de afaceri și guvern. Fiind vorba de o persoană cu atribute mai speciale, sigur că procesul de găsire nu este atât de facil”, explică Dogioiu.

Purtătorul de cuvânt a reamintit că şi interimatul asigurat de Emil Boc, cât şi de Cătălin Predoiu, a depăşit 45 de zile.

„Vă reamintesc că am avut un interimat al domnului Emil Boc în funcția de premier al României care a durat din septembrie până prin februarie, dacă nu mă înșel. Recent, interimatul domnului Cătălin Predoiu a depășit cu câteva zile perioada de 45 de zile după demisia premierului Ciolacu. Sigur, este de preferat să fie scurt, dar în momentul în care va fi găsit un înlocuitor, un nou vicepremier și va fi ales de către premier, vă vom anunța”, a mai spus aceasta.

Dragoș Anastasiu a demisionat în iulie, după scandalul mitei pe care ar fi dat-o reprezentanților ANAF timp de opt ani.

În august, premierul Ilie Bolojan a fost desemnat de Nicușor Dan și viceprim-ministru interimar, în locul lui Dragoș Anastasiu.

Dragoș Anastasiu, încă în funcția de vicepremier, după o săptămână de la anunțul demisiei. Documentul nu a fost publicat în Monitorul Oficial