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Nicușor Dan pleacă în Irlanda. La ce eveniment participă președintele

Nicușor Dan pleacă în Irlanda. La ce eveniment participă președintele
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Nicușor Dan va participa joi și vineri la reuniunea Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European, care vor avea loc la Dublin. Pe agenda discuțiilor se află securitatea europeană, competitivitatea, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, dar și AI, transmite agenția de presă Mediafax.

Președintele Nicușor Dan se va afla joi și vineri, 12 și 13 noiembrie, la Dublin, cu ocazia a două evenimente.

Programul zilei de joi, 12 noiembrie

Potrivit unui comunicat de presă emis de Administrația Prezidențială, joi, șeful statului va participa la reuniunea Comunității Politice Europene, desfășurată în acest an sub tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”. Evenimentul va reuni lideri din întreaga Europă pentru discuții privind principalele provocări ale continentului, cu accent pe securitate, competitivitate și reziliență.

„În sesiunea plenară, Președintele României va evidenția importanța unui răspuns european coordonat la provocările comune de securitate și competitivitate și va pleda pentru consolidarea conectivității strategice și a rezilienței democratice. O atenție deosebită va fi acordată de Președintele Nicușor Dan Flancului Estic, inclusiv Mării Negre, regiunile cele mai expuse amenințărilor de securitate. Totodată, va sublinia importanța cooperării în domeniile infrastructură de transport, energie și conectivitate, cu accent pe dezvoltarea legăturilor cu Ucraina și Republica Moldova”, a transmis Administrația Prezidențială.

Tot joi, Nicușor Dan va participa la o masă rotundă dedicată securității și apărării Europei democratice. Discuțiile vor viza sprijinul pentru Ucraina, reziliența democratică și combaterea amenințărilor hibride, inclusiv a ingerințelor străine și a manipulării informaționale. Mai târziu în aceeași zi, șeful statului va lua parte și la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor (ECAD), în cadrul căreia va pleda pentru intensificarea cooperării în combaterea traficului de droguri, inclusiv prin securizarea porturilor și a rutelor de trafic.

În marja Summitului, Nicușor Dan va lua parte la o nouă întrunire a Grupului de sprijin pentru Republica Moldova.

Programul zilei de vineri, 13 noiembrie

Vineri, pe 13 noiembrie, președintele va participa la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda.

„Întâlnirea marchează prima discuție la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenței artificiale (AI). Pe lângă discuțiile în plen, lucrările vor include schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, și cu laureatul premiului Nobel prof. Geoffrey Hinton. Președintele Nicușor Dan va puncta urgența ca Uniunea Europeană să-și accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependențe critice și orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada și Japonia”, a transmis Administrația Prezidențială.

În cadrul acestei întâlniri, șeful statului va susține că firmele europene și administrațiile publice trebuie să aibă acces la tehnologii, iar aplicațiile bazate pe AI să poată fi utilizate în industrie și economie la nivelul întregii Uniuni Europene.

Un alt subiect abordat va fi utilizarea AI în atacurile cibernetice. Administrația Prezidențială precizează că actorii maligni folosesc această tehnologie pentru a lansa atacuri cibernetice, România numărându-se printre statele membre afectate.

„În condițiile în care aceste incidente sunt, în fapt, atacuri la adresa democrațiilor, Președintele României va pleda pentru utilizarea la maximum a legislației europene și dezvoltarea cooperării cu partenerii internaționali pentru a asigura utilizarea în siguranță a AI la nivel global”, a mai precizat Administrația Prezidențială.

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