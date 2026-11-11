George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a dat ordin ca Ciprian Ciucu să nu autorizeze protestul AUR din București. „Am vorbit azi cu ministrul de Interne, știu asta din trei surse”

Liderul partidului AUR, George Simion, a declarat miercuri, 11 noiembrie, în direct la Digi24, că deține informații potrivit cărora președintele Nicușor Dan „a dat ordin” ca primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, să nu autorizeze manifestația organizată de reprezentanții AUR sâmbătă, 14 noiembrie, pe străzile din București. Simion a precizat că deține informația „din trei surse”, inclusiv de la persoane din anturajul lui Ciprian Ciucu și că a aflat, în urma unei discuții pe care a purtat-o cu ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, că „ordinul vine de sus”.

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„Nicușor Dan era foarte informat despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest”

„Era foarte informat Nicușor Dan despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest. Din punct de vedere legal, nu avem nevoie de nicio autorizație și nu avem o hârtie respinsă de domnul Ciucu, îl puteți suna. Nu își asumă domnul Ciucu o respingere clară a manifestației de sâmbătă, lucru foarte grav.

În momentul în care primul om în stat vorbește de autorizări de mitinguri, înseamnă că toată lumea face de toate în statul acesta. Domnul Nicușor Dan a fost implicat direct în procesul de autorizare a acestui miting, la fel cum a fost implicat direct în votarea Guvernului Veștea”, a declarat George Simion.

„Ordinul vine de sus” / „Știu asta și de la oamenii care lucrează în structurile de ordine”

Nicușor Dan a dat ordin în privința mitingului AUR. E la Cotroceni și arată ca un despot. Din păcate, foarte puțin luminat. Astăzi, eu am vorbit cu ministrul de Interne. Cu subiect și predicat, nu mi-a spus asta, însă… știți, vine de sus. De unde de sus? De la șeful sistemului, uitați-vă.

Sunt convins 100% că Nicușor Dan a dat ordin ca AUR să nu organizeze mitingul în București. Știu asta din trei surse, jurnalistic vorbind. Știu de la apropiații, consilierii domnului Ciucu. Știu asta și de la oamenii care lucrează în structurile de ordine. Adică de la polițiști și jandarmi. Știu că ordinul vine de sus”, a mai precizat liderul AUR.