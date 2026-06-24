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După 50 de ani, astronomii au descoperit în sfârșit ce ascundea gaura neagră din Calea Lactee

După 50 de ani, astronomii au descoperit în sfârșit ce ascundea gaura neagră din Calea Lactee
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Timp de mai bine de jumătate de secol, astronomii au căutat un „vânt” caracteristic pe care teoria îl prezicea că trebuie să fie emis de Sagittarius A* (Sgr A*), gaura neagră supermasivă aflată în centrul galaxiei noastre. În ciuda telescoapelor din ce în ce mai puternice și a deceniilor de observații, acest flux de ieșire a rămas greu de detectat.

Cercetători de la Universitatea Northwestern spun că l-au găsit în sfârșit. Asta oferă o nouă perspectivă asupra comportamentului acestui obiect misterios din centrul Căii Lactee, scrie Sci Tech Daily.

Căutarea de 50 de ani a „vântului” lipsă al lui Sagittarius A*

Folosind cea mai clară imagine obținută până acum a regiunii din jurul lui Sgr A*, cercetătorii au rezolvat una dintre cele mai vechi enigme ale astronomiei. Descoperirea oferă și informații noi despre procesele fizice care au loc în centrul Căii Lactee.

„Dacă o gaură neagră nu există într-un vid perfect, trebuie să emită cumva un vânt”, a spus Mark Gorski de la Northwestern, coautor al studiului. „Și nu există vid perfect în Univers. Cu observații noi, este pentru prima dată când avem o vedere suficient de clară încât să vedem amprenta acestui vânt. Ne-am uitat la date și am spus: «Iată-l. Acesta este lucrul pe care toată lumea îl căuta de 50 de ani.»”

Cum influențează vânturile găurilor negre galaxiile

Deși găurile negre sunt cunoscute pentru faptul că atrag materie din jur, ele pot și expulza material. De ani de zile, oamenii de știință au prezis că găurile negre active generează fluxuri energetice de ieșire. Pe măsură ce gazul spiralează spre interior, accelerează până la viteze apropiate de cea a luminii. Energia și presiunea rezultate pot împinge o parte din material înapoi în spațiu sub formă de vânturi sau jeturi.

Astronomii au observat anterior indicii că Sgr A* a avut erupții în trecut. Totuși, dovezile unui flux activ în prezent au fost greu de găsit. Echipa de la Northwestern consideră că acest lucru se întâmplă deoarece gaura neagră este într-o stare relativ liniștită și este extrem de dificil de observat.

ALMA dezvăluie cea mai apropiată imagine a centrului galactic

Progresele în tehnicile de observație au permis echipei să studieze regiunea cu o precizie fără precedent. Folosind observații pe cinci ani de la rețeaua Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) din Chile, Gorski și Murchikova au realizat cea mai detaliată imagine de până acum a gazului molecular rece din jurul lui Sgr A*.

Imaginea a surprins gaz aflat la doar un parsec (aproximativ trei ani-lumină) de gaura neagră. Cercetătorii au creat o hartă de 100 de ori mai profundă și de 80 de ori mai clară decât versiunile anterioare. Viziunea îmbunătățită a scos la iveală structuri care nu mai fuseseră observate.

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