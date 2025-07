Producția de miere de salcâm, cu cel puțin 50% mai mică, anul acesta. Prețurile cresc la acest aliment apicol

Mierea va fi mai puțină și mai scumpă anul acesta. Apicultorii spun că vremea din primăvara a distrus florile, iar albinele au cules cu până la 50% mai puțin polen.

Producția de miere va fi în acest an la jumătate, iar principalul motiv din cauza căruia se întâmplă acest lucru este vremea instabilă. Am avut parte de îngheț târziu în luna aprilie din acest an, iar perioadele caniculare din această vară afectează și ele familiile de albine. Vorbim, așadar, despre cantități mult mai mici de miere de salcâm, dar și de miere polifloră.

Apicultorii spun că mai mult de jumătate din pădurile de salcâmi din țara noastră au fost calamitate de înghețul din această primăvară, context în care și producția de miere de salcâm va fi cu cel puțin 50% mai mică față de un an normal din punct de vedere meteorologic.

În această perioadă, când temperaturile sunt foarte mari, albinele au nevoie și mai multe de apă decât în mod obișnuit. Așadar, așa cum spuneam, anul acesta vom găsi miere mai puțină, dar și mai scumpă.

TVA-ul la alimente va crește de la 9% la 11%, la fel și pentru medicamente, energie, apă și canalizare. Un coș de cumpărături care acum costă 100 lei se va scumpi cu 2 lei. Dacă luăm și câteva exemple, vedem că un carton cu 10 ouă se va scumpi cu 0,20 RON și un kilogram de pulpă de porc cu 0,50 RON.

Și electronicele și hainele se vor scumpi în câteva zile. Taxa pe valoarea adăugată ajunge la 21%.

Pentru o rochie care acum costă 150 lei, vom plăti cu 2,50 lei mai mult, iar un telefon de 1.685 lei va fi cu 28 lei mai scump. De asemenea, litrul de benzină se va scumpi cu 0,43 RON, iar cel de motorină cu 40. Și mesele în oraș vor fi mai scumpe de la 1 august, odată cu majorarea TVA-ului. Și cota redusă pentru locuință va fi înlocuită cu cea de 21% ceea ce va aduce scumpiri de peste 14.000 euro la o locuință de 120.000 euro.

