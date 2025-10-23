Cu „ghiozdănelul” prin Consiliul European. Așa s-a prezentat astăzi, președintele României, Nicușor Dan, în reuniunea șefilor de stat și de guvern de la Bruxelles în care se discută ajutorul UE pentru Ucraina și viitorul bătrânului continent din punct de vedere militar, după prăbușirea discuțiilor americane ruse din cauza războiului din Ucraina.

Imagini prezentate de Gândul, de la începutul reuniunii Consiliului European, îl arată pe Președintele României cărând în spate un ghiozdănel destul de voluminos și greu, dar ce pare a avea totuși o importanță „deosebită”, în reuniunea greilor Europei.

Oricum, în Consiliu, de ghiozdănel Nicușor Dan pare – mai nou – nedespărțit.

Trebuie menționat, că din punctul de vedere al protocolului și organizării, este destul de neobișnuit, dacă nu bizar de-a dreptul, ca un șef de stat să se plimbe prin Consiliul European cu obiecte voluminoase și grele după el, cărate în spate.

În general, șefii de stat și de guvern intră în ședință cu o mapă, cu un iPad, cu obiecte nu foarte voluminoase sau grele de tip geamantan, de restul bunurilor oficialilor ocupându-se în general oamenii din delegația oficială a respectivului demnitar sau ofițerii de protecție pe care aceștia îi au.

În cazul în care totuși se întâmplă așa ceva, obiectele voluminoase sunt predate delegației pentru a fi așezate, din primul moment, în locul rezervat demnitarului în Consiliul European.

Aventurile ghiozdănelului lui Nicușor Dan prin Consiliul European

Nu aceasta a fost și situația lui Nicușor Dan de astăzi.

Imaginile aflate în posesia Gândul arată că președintele României s-a plimbat cu ghiozdănelul pe tot parcursul începutului ședinței de Consiliu, până a obosit. Și asta pentru că, așa cum se vede și din imaginile Gândul, ghiozdănelul lui Nicușor Dan era destul de mare și greu, încurca pe toată lumea, până și pe el.

Mai întâi, Nicușor Dan și-a ținut în spate ghiozdănelul, în timp ce se întreținea cu o serie de oficiali, printre ei numărându-se și cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker. Numai că Nicușor Dan a continuat să-și țină ghiozdănelul în spate până a ajuns în sală și președintele Franței, Emmanuel Macron.

La momentul salutului dintre Nicușor Dan și Macron, președintele României își lăsase deja băgăjelul jos.

Mai trece ceva timp, și în Consiliu intră și Ursula von Der Leyen. După ce se salută, Nicușor Dan apare în spatele președintelui francez, cărându-și același ghiozdănel prin Consiliu. Îl „parcase” în altă parte. Apoi face tot turul de masă, cărând ghiozdănelul.

Până a ajuns la masa României, Nicușor Dan și-a tot cărat ghiozdănelul. La momentul începerii Consiliului și intrării în ședință a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, Nicușor Dan avea în dreapta jos ghiozdănelul buclucaș și în stânga o avea pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Oricum, Volodimir Zelenski a făcut un tur de masă, s-a îmbrățișat și salutat cu mulți șefi de stat și de guvern, ultimul la rând fiind Nicușor Dan.

Nicușor a intrat fără ghiozdănel în clădire. Ghiozdănelul buclucaș era inițial cărat de SPP-ist

Imaginile de la reuniunea Consiliului European îl arată pe președintele României, sosind în celebra clădire Justus Lipsius – însoțit de delegația României dar….fără niciun ghiozdănel.

Nicușor Dan este însoțit de reprezentanta României la UE, de consilierul său apropiat Marius Lazurca, de Luminița Odobescu, de șefa de comunicare de la Palatul Cotroceni – Diana Lazăr, de șefa Protocolului Administrației Prezidențiale – Delia Dinu și de directorul SPP, Lucian Pahonțu.

La momentul intrării oficiale în Consiliu, „ghiozdănelul” cu care s-a plimbat Nicușor Dan în reuniunea șefilor de stat și de guvern era cărat de către un ofițer SPP.

Cum se vede Nicușor Dan în oglindă? Fără ghiozdănel

Fotografii postate de Palatul Cotroceni pe rețelele de socializare îl arată pe președintele României, Nicușor Dan, zâmbitor și volubil în debutul ședinței Consiliului European. Numai că din imaginile prezentate public este decupat ceva: ghiozdănelul.

Având în vedere că Președinți ai României ca Traian Băsescu și Klaus Iohannis – care au participat și ei timp de 10 ani fiecare în reuniunile Consiliului European fără să care obiecte voluminoase în spinare și fără să iasă în evidență atât de pregnant în raport cu alți șefi de stat și de guvern, se pot distinge ușor „eforturile” de imagine ale Palatului Cotroceni de a-l portretiza pe președinte ca un șef de stat normal și deschis care are relații cordiale cu omologii săi.

N-ar fi pentru prima oară.

Însă tabloul de ansamblu este altul. Președintele României, Nicușor Dan, a fost singurul înalt demnitar european care astăzi a cărat în spate prin Consiliu…un ghiozdănel.