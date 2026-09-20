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Dinel Miruță îi lansează Liei Olguța Vasilescu o provocare „ca de la oltean la oltean”

Dinel Miruță îi lansează Liei Olguța Vasilescu o provocare „ca de la oltean la oltean”
Radu Miruță, avocatul lui Nicușor Dan
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Ministrul demis al Apărării își vede mai departe de campania ectorală pe care o desfășoară. Și, când nu pozează pe șantiere, lăudându-se cu realizări la care nu a avut nicio contribuție, Dinel Miruță atacă PSD-ul și conducerea din Kiseleff. Nu știm dacă este ordin pe linie de partid, dar ultima ieșire în decor a politicianului USR riscă să stopeze negocierile purtate cu social-democrații.

După ce a dinamitat stânca Pârjoaia, acum Dinel Miruță pare că încearcă să arunce în aer și negocierile cu PSD pentru voturile necesare învestirii Guvernului Siegfried Mureșan.

Dinel Miruță: „Doamna Olguța Vasilescu, lăsați prostiile!”

Într-o postare pe Facebook, Radu Dinel Miruță o acuză pe Lia Olguța Vasilescu, unul dintre liderii importanți ai PSD, de …ipocrizie. Înțelegând că este de datoria lui să răspundă la un comentariu făcut de primarul Craiovei, Dinel din USR îi transmite acesteia că vorbește „prostii”.

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„Doamna Olguța Vasilescu, ca de la oltean la oltean – lăsați prostiile, haideți să vorbim pe de-a dreptul!”, scrie Miruță pe social media.

Cu o zi înainte, Vasilescu afirmase că Siegfried Mureșan este transformat într-o „victimă” și că un eventual eșec al acestuia în formarea Guvernului nu ar trebui pus pe seama PSD. Ea a susținut că europarlamentarul PNL a fost critic la adresa PSD și că social-democrații nu ar trebui să voteze un premier care „își propune continuarea măsurilor pentru care a căzut Guvernul Bolojan”. „Și acum se așteaptă ca, din «responsabilitate», să votăm pe cineva care ne urăște sincer (…) Siegfried Mureșan, specialist în absorbția de fonduri europene… Cred că a absorbit doar salariul de europarlamentar”, a punctat Olguța Vasilescu.

„La mine în localitate se cheamă ipocrizie”

În replica dată edilului craiovean, politicianul USR acuză PSD că nu a făcut nimic pentru a rezolva situația economică a României.

„Până ieri urlați că România are nevoie de guvern stabil. Acum că are nevoie de guvern cum vreți dumneavoastră. Asta la mine în localitate se cheamă… ipocrizie. În vreme ce șeful dumneavoastră amenință agențiile de rating pentru că-l supără realitatea pe care, ce să vezi, chiar el a creat-o, o mână de oameni muncesc. Muncesc pe rupte să țină țara asta pe linia de plutire. Și știți ce e culmea – o mare parte dintre ei sunt oamenii pe care chiar partidul dumneavoastră i-a înșurubat prin ministere.

Dacă alegeți să nu votați din ură, e doar alegerea dumneavoastră”, își încheie mesajul Dinel Miruță.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat că a convocat pentru luni, 21 septembrie, o ședință a Biroului Permanent Național în care partidul va analiza propunerea lui Nicușor Dan de desemnare a lui Siegfried Mureșan ca premier.

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