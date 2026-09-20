Se construiește mega-aeroportul Poloniei, în valoare de 31 de miliarde de euro, la 37 de kilometri sud-vest de Varșovia. Câți pasageri va deservi

Polonia avansează cu proiectul de infrastructură „Port Polska”, în valoare de 31 de miliarde de euro. Este vorba despre construcția unui nou mega-aeroport și a unui nod feroviar, care urmează să înceapă în septembrie, pe măsură ce licitațiile publice se intensifică, anunță polskieradio.pl.

Programul este unul dintre cele mai mari proiecte de investiții din Polonia. El cuprinde un aeroport pentru pasageri și mărfuri situat între capitala Varșovia și orașul Łódź (din centrul țării), o rețea feroviară de mare viteză la nivel național, precum și infrastructura conexă destinată transportului de pasageri și mărfuri.

Până la sfârșitul lunii iulie, în cadrul programului fuseseră lansate 29 de licitații în valoare totală de 14 miliarde PLN (3,25 miliarde EUR / 3,75 miliarde dolari), fiind planificate încă 58 de proceduri, în valoare de peste 40 de miliarde PLN, până la finele anului.

Pentru anul 2027 sunt planificate licitații în valoare de încă 24 de miliarde PLN, urmate de altele în valoare de 17 miliarde PLN în 2028.

Cele mai mari contracte preconizate vizează infrastructura feroviară, inclusiv linia de mare viteză Varșovia-Łódź – prima secțiune a noii rețele feroviare de mare viteză, a cărei inaugurare este prevăzută pentru anul 2032.

Componenta feroviară urmărește transferul unei părți din traficul intern și regional de pasageri de la transportul aerian și rutier către cel feroviar de mare viteză.

Noua rețea va fi proiectată pentru viteze de până la 350 km/h, reducând astfel timpii de călătorie între centrul Poloniei și marile orașe din țară și din străinătate.

Amplsament și câți pasageri va deservi aeroportul

Aeroportul este planificat să fie amplasat la aproximativ 37 de kilometri sud-vest de Varșovia și va dispune de două piste capabile să deservească circa 34 de milioane de pasageri pe an la momentul deschiderii, în 2032.

De asemenea, amplasamentul va rezerva spațiu pentru o a treia pistă, permițând creșterea capacității anuale mult peste pragul de 40 de milioane de pasageri, dacă va fi necesar.

Sub aeroport vor fi construite o gară și un tunel feroviar. Lucrările de fundație pentru terminalul de pasageri sunt programate să înceapă în septembrie și să fie finalizate până la sfârșitul anului 2027 sau începutul anului 2028.

Programul „Port Polska”

Prin acest proiect aflat în desfășurare, Polonia urmărește să își îmbunătățească accesul la piețele europene și globale și să își consolideze poziția în economia regională, conform strategiei „Port Polska”.

Oficialii afirmă că noul hub va extinde conectivitatea și rețeaua de zboruri pe distanțe lungi a companiei aeriene naționale LOT, reducând totodată presiunea asupra Aeroportului Chopin din Varșovia, care urmează să deservească 30 de milioane de pasageri anual după o extindere planificată.

Se preconizează că bugetul programului „Port Polska” pentru perioada 2024-2032, în valoare 31 miliarde EUR, 35 miliarde USD, va fi finanțat prin fonduri de stat, fonduri UE și împrumuturi de pe piață.

După anul 2032, inițiativa se va concentra pe dezvoltarea ulterioară a infrastructurii aeroportuare și feroviare, precum și pe proiecte comerciale ce includ spații de birouri, hoteliere și logistice.

Propus inițial în anul 2017 sub numele de Central Transport Hub (CPK), programul a fost revizuit la sfârșitul anului 2024 și redenumit „Port Polska” în 2025 de către guvernul condus de premierul Donald Tusk.

CPK rămâne denumirea companiei responsabile de realizarea proiectului.