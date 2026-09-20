Vremea se schimbă radical. Meteorologii ANM anunță temperaturi cu 10 grade mai mici. Unde lovesc ploile

România trece în numai câteva zile de la temperaturi apropiate de 30 de grade la o vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă. Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, anunță o „schimbare destul de rapidă” a vremii.

Răcirea va începe luni în jumătatea de nord a țării și va ajunge marți și în sud. Diferența de temperatură va fi brutală în unele regiuni, cu maxime care pot scădea cu 8-10 grade de la o zi la alta.

„Va fi o schimbare destul de rapidă. Dacă mâine încă vom avea temperaturi similare cu cele înregistrate astăzi, adică o vreme caldă pentru această perioadă, chiar în regiunile nordice este posibil să fie ușor mai cald decât astăzi, luni deja vom simți răcirea din plin în jumătatea de nord a teritoriului, acolo unde maximele pe care le așteptăm se vor încadra doar între 14 și 23 de grade, deci valori chiar și cu 10 grade mai scăzute”, a declarat Florinela Georgescu, notează hotnews.ro.

Vine frigul în sudul țării

Începând de marți, vremea se va răci și în partea de sud a țării.

„În regiunile sudice, însă, încă luni va fi destul de cald, cu maxime până înspre 30 de grade. Marți răcirea se va resimți și în partea de sud a țării, maximele urmând ca la nivelul întregului teritoriu să se situeze doar între 13 și 22 de grade, ceea ce înseamnă că vremea va deveni rece pentru această perioadă și se va menține la temperaturi similare până înspre sfârșitul săptămânii.

Vor apărea și precipitațiile, pe arii mai extinse în zonele de deal și de munte. Este posibil ca în primele trei zile ale săptămânii să se acumuleze pe arii restrânse și cantități de peste 50 l/mp, tot în zonele de deal și de munte. În condițiile acestei răciri accentuate a vremii, nu ar fi exclus să apară și primele precipitații mixte, în zona montană cea mai înaltă”, a precizat Florinela Georgescu.

Cum va fi vremea până la jumătatea lunii octombrie

Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.