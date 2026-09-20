Accident grav în Prahova. Un tânăr de 19 ani a murit, alți doi au fost răniți

Un tânăr de numai 19 ani și-a pierdut viața, iar alți doi, de 18 și 15 ani, au fost răniți într-un grav accident produs sâmbătă seară în localitatea Puchenii Mari, din județul Prahova.

Mașina în care se aflau cei trei a ieșit de pe carosabil, iar două dintre victime au rămas încarcerate. La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție. Salvatorii au găsit în autoturism trei tineri, iar pentru doi dintre ei a fost nevoie de intervenția echipelor de descarcerare.

Primul scos din mașină a fost șoferul, un tânăr de 18 ani. Acesta prezenta semne vitale și a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

Ulterior, pompierii l-au extras și pe tânărul de 19 ani, găsit în stare de inconștiență. Acesta a fost predat echipajului de Terapie Intensivă Mobilă, care a început manevrele medicale, precizează ISU Prahova.

Tânărul de 19 ani nu a mai putut fi salvat

În ciuda eforturilor depuse de salvatori, pentru tânărul de 19 ani nu s-a mai putut face nimic. Echipajele medicale au declarat decesul acestuia.

Șoferul în vârstă de 18 ani se afla, la rândul său, în stare de inconștiență. Medicii l-au intubat, iar acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Ploiești pentru investigații și tratament.

Cel de-al treilea ocupant al autoturismului este un adolescent de 15 ani. El nu a rămas încarcerat și a primit îngrijiri medicale la locul accidentului. Minorul prezenta traumatisme la nivelul membrelor și a fost transportat la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.