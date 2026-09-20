Robert Fico, premierul Slovaciei, acuză „șoimii războiului” că pregătesc declanșarea WW3. „Ne confruntăm cu un pericol mortal”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, susține că unii politicieni occidentali ar încerca să împingă NATO către un conflict direct cu Rusia. În opinia liderului de la Bratislava, strategia de a slăbi Moscova prin sprijinirea Ucrainei a eșuat lamentabil.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Robert Fico a afirmat că Europa se confruntă cu riscul unei escaladări majore a războiului din Ucraina.

Fico acuză Occidentul că „toarnă gaz pe foc”

„Ne confruntăm cu un pericol mortal”, a declarat premierul slovac. El a acuzat Occidentul că „toarnă gaz pe foc” prin continuarea sprijinului acordat Kievului.

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Fico a susținut că „eșecul strategiei de distrugere a Rusiei prin războiul din Ucraina” i-ar fi determinat pe unii politicieni occidentali să urmărească declanșarea unei confruntări directe între NATO și Rusia – „Anumiți șoimi ai războiului din NATO încearcă, cu orice preț, să transforme acest război într-un conflict între Rusia și NATO”.

Premierul slovac nu a vrut să detalieze subiectul și nici nu a nominalizat politicienii la care se referă.

Robert Fico a menținut relații politice mai apropiate cu Moscova decât majoritatea liderilor UE și a decis ca țara sa să nu mai ofere ajutor militar Ucrainei. El a reiterat că Bratislava nu intenționează să trimită militari într-un eventual conflict cu Rusia. De altfel, el a avertizat că inclusiv un incident provocat de o dronă ar putea crea o situație în care să fie pusă în discuție activarea mecanismului de apărare colectivă al NATO.

Slovacia nu se lasă atrasă într-un război împotriva Rusiei

Vorbind despre poziția Slovaciei, Fico a declarat că vrea să împiedice planul ca țara sa, membră NATO și vecină cu Ucraina, să fie atrasă într-un război declanșat pe baza „unui pretext fabricat”.

Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților. Însă, doctrina NATO mai precizează că mecanismul nu presupune automat o anumită formă de răspuns militar. Astfel, fiecare stat aliat trebuie să acorde asistență și decide ce acțiuni consideră necesare.

În plus, evaluarea existenței unui atac armat este discutată între statele membre.

Declarațiile lui Robert Fico contrastează cu avertismentele lansate în ultimele zile de liderii Franței și Poloniei.

Președintele Emmanuel Macron a declarat, vineri, că Rusia își intensifică operațiunile hibride împotriva Europei. În context, el a cerut guvernului francez să pregătească noi măsuri pentru protejarea infrastructurii critice și a obiectivelor sensibile. Între exemple, Macron a indicat incidentul din august de la aeroportul Leipzig, din Germania, unde a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibili în apropierea unei aeronave cargo ucrainene. Autoritățile germane au atribuit Moscovei responsabilitatea pentru operațiune.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a prezentat, joi, în Parlamentul de la Varșovia, o evaluare și mai gravă. Potrivit acestuia, informațiile analizate de serviciile de intelligence indică riscul ca Rusia să desfășoare atacuri hibride cu drone și rachete împotriva statelor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia.

Premierul polonez a spus că asemenea incidente ar putea fi prezentate de Moscova drept „accidentale”. În felul acesta, Rusia vrea să testeze reacția statelor NATO și să le descurajeze să recurgă la mecanismele de apărare colectivă ale Alianței.

La summitul NATO de la Ankara din iulie 2026, liderii celor 32 de state membre și-au reafirmat angajamentul față de Articolul 5 și au descris Rusia drept o amenințare pe termen lung pentru securitatea euro-atlantică.