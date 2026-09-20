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Sever Voinescu, verdict necruțător: „Așa cum arată lucrurile, vor câștiga impostorii”. Ce spune despre viitorul său partid: „Nu este pentru Nicușor”

Sever Voinescu, verdict necruțător: „Așa cum arată lucrurile, vor câștiga impostorii”. Ce spune despre viitorul său partid: „Nu este pentru Nicușor”
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Fostul deputat PDL Sever Voinescu își exprimă revolta împotriva tuturor politicienilor, pe care îi acuză pentru criza politică prelungită. Indignarea sa a început atunci când și-a dat seama că se desfășoară un „război între incompetenți și impostori”. Ce spune Voinescu despre intenția de a lansa un nou partid.

Actual redactor-șef al revistei „Dilema” (fostă Dilema Veche), Sever Voinescu susține, într-o postare pe LinkedIn, în contextul intenției sale de a lansa un nou partid, că această criză politică prelungită pe care o traversăm nu poate avea decât un singur câștigător. Și anume impostorii.

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Războiul fals care se vinde românilor

În mesajul său, fostul deputat critică fără ezitare întreaga clasă politică, care a înscenat, din perpectiva sa, un fals război între categorii opuse de oameni și ideologii. Întreținut de apelul demagogic „de a apăra ceva măreț”.

Ce-i cu mine? Întreaga mea revoltă împotriva tuturor celor care ocupă scena politică de astăzi a început cînd mi-am dat seama că sîntem chemați să participăm, cu votul și cu tot ce pot produce viscerele noastre pe rețele, la un război cumplit între incompetenți și impostori”, a scris Voinescu pe contul său de LinkedIn.

„Ni se vinde ca un război între reformatori și antireformatori, între progresiști și conservatori. Între proeuropeni si antieuropeni, între democrați și putiniști etc. Și fiecare dintre noi se implică, crezând că apără/promovează ceva măreț. De fapt, are loc o încleștare epică între incompetenți și impostori. Între ignoranți și escroci. Așa cum arată lucrurile acum, vor câștiga impostorii”, a continuat el.

Ce spune Voinescu despre noul partid: „Nu este pentru Nicușor”

De adăugat că avocatul a anunțat recent că lucrează la înființarea unei noi formațiuni politice. Însă acesta respinge categoric informațiile din spațiul public potrivit cărora proiectul ar urma să fie construit în jurul președintelui Nicușor Dan.

În egală măsură, Voinescu se delimitează total de principalele partide parlamentare – PSD, PNL, USR. UDMR și AUR. Prin acțiunea lor însumată, acestea afectează în mod grav starea actuală a României, conchide fostul politician.

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