După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice

Autoritățile din Praga au decis să interzică serviciile de închiriere a trotinetelor electrice începând cu ianuarie 2026, invocând numărul mare de accidente și plângerile tot mai frecvente din partea locuitorilor.

Măsura a fost adoptată luni de consiliul local al capitalei cehe, un oraș de 1,4 milioane de locuitori, care a atras peste 8 milioane de turiști în 2024.

Viceprimarul Zdeněk Hřib, responsabil cu transporturile, a anunțat pe platforma X că „sfârșitul trotinetelor electrice a fost aprobat!”, precizând că decizia va elibera spațiul public de haosul creat de vehiculele abandonate sau conduse neglijent.

Trotinetele electrice au devenit extrem de populare în Praga, mai ales în zona centrală, fiind folosite de turiști ca mijloc rapid de deplasare.

Autoritățile au explicat însă că noile reglementări nu includ trotinetele în categoria transportului partajat, ceea ce echivalează practic cu o interzicere totală.

Locuitorii au semnalat constant pericole: trotinete care circulau pe trotuare, care blocau aleile pietonale sau care erau lăsate în mijlocul drumului.

Un trend european

Praga urmează exemplul altor capitale europene. Paris și Madrid au interzis complet închirierea trotinetelor electrice, iar unele orașe din Italia au impus purtarea căștii și asigurarea obligatorie. În Finlanda, persoanele sub 15 ani nu mai au voie deloc să le folosească.

Și în România, trotinetele electrice au devenit o sursă constantă de controverse. În ultimii ani, numărul accidentelor în care au fost implicate trotinetele a crescut semnificativ, iar autoritățile au început să ia măsuri. Deținerea unui permis special, cât și susținerea unui examen teoretic ar putea deveni o condiție obligatorie pentru oricine vrea să se deplaseze cu ajutorul acestor vehicule.

Surse foto: Mediafax foto / Profimedia

