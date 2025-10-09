Permisul ar putea deveni OBLIGATORIU pentru trotinete și biciclete electrice. Proiectul de lege depus în Parlament are în vedere și un examen scris

Dacă până acum orice persoană cu vârsta peste 14 ani putea să se deplaseze cu ajutorul trotinetelor și bicicletelor electrice, un nou proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament ar putea schimba cu totul situația. Deținerea unui permis special ar putea deveni o condiție obligatorie pentru oricine vrea să se deplaseze cu ajutorul acestor vehicule care au câștigat foarte multă popularitate în ultimii ani.

Propunerea vine ca urmare a numărului crescut de accidente rutiere din ultima perioadă, în care au fost implicate trotinete sau biciclete electrice. Potrivit datelor, doar de la începutul acestui an, au avut loc peste 1.600 de accidente, soldate cu 7 decese.

„În primele opt luni au fost înregistrate 2 decese şi 32 de persoane grav rănite, ceea ce demonstrează că trotinetele şi bicicletele electrice pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalţi participanţi la trafic, cât şi pentru conducătorul trotinetei electrice”, se precizează în proiect.

Astfel, proiectul prevede introducerea unui permis categoria AM1, care poate fi obținut prin promovarea unui examen scris și a unui traseu pe un poligon special amenajat. În continuare, condiția este ca persoanele să aibă vârsta de minim 14 ani, la care se adaugă cunoștințele privind legislația rutieră.

Inițiativa legislativă se află în prezent în dezbaterea Senatului.

