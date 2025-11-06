Prima pagină » Actualitate » După ce l-a criticat pentru „spectacolul” de la sfințirea Catedralei, Mircea Dinescu îi lansează o provocare Patriarhului Daniel. „Poate chiar dracu o sa-i dea un brânci”

După ce l-a criticat pentru „spectacolul” de la sfințirea Catedralei, Mircea Dinescu îi lansează o provocare Patriarhului Daniel. „Poate chiar dracu o sa-i dea un brânci”

06 nov. 2025, 16:38, Actualitate
După ce l-a criticat pentru „spectacolul” de la sfințirea Catedralei, Mircea Dinescu îi lansează o provocare Patriarhului Daniel. „Poate chiar dracu o sa-i dea un brânci”

Poetul Mircea Dinescu a scris pe pagina sa de facebook câteva versuri dedicate Preafericitului Patriarh Daniel. În stilul său caracteristic, Mircea Dinescu vorbește despre doi candidați – subsemnatul, adică poetul și Dan Ilie Ciobotea, numele laic al Patriarhului, și despre examenul de intrare în Raiul mult râvnit.

„De-o să ne confruntăm la popa-prostu’ la un șeptic sau la o bacara din mînecă va scoate iute postu’ și sfinții unși de el „

„Doi candidați la examenul de intrare în rai
(Daniel Ciobotea, n. 22 iulie 1951 și Mircea Dinescu, n. 11 nov. 1950)

Sînt mai bătrîn decît Preafericitul
care-i purtat de îngeri, ușurel,
mie-mi aprind luleaua cu chibritul
iar lui îi trec ființa prin ciurel,
sa n-aibă paie sufletești, nici pete,
cînd va fi scos în ceruri la raport,
nici ochi holbați, ca mine, după fete,
nici vize de Dubai pe pașaport.
De-o sa ne confruntăm la popa-prostu’
la un șeptic sau la o bacara
din mînecă va scoate iute postu’
și sfinții unși de el în debara,
înspăimîntat ca nu cumva s-atingă
pastrama mea de gîscă c-un cuțit,
ridichea neagră parcă-i o opincă
pe masa lui de prea nefericit,
că-n lupta cu papila gustativă,
ce-i conecteaza raiul la stomac,
se joacă de-a cămila costelivă
care curtează gaura din ac.
Şi la final, de n-o putea sa intre,
poate chiar dracu o sa-i dea un brînci,
căci Domnul, vai, nu ți se uită-n vintre
și nici nu vrea să știe ce mănînci.”

Reamintim că Mircea Dinescu a mai postat o poezie dedicată momentului de duminică, 26 octombrie, la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Poezia se intitulează sugestiv „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului.”

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

FLASH NEWS Verdict final în cazul Statul Român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro pentru recuperarea cheltuielilor de judecată
16:49
Verdict final în cazul Statul Român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro pentru recuperarea cheltuielilor de judecată
ULTIMA ORĂ Manelistul președintelui a fost dat în urmărire. Dani Mocanu se sustrage pedepsei cu închisoarea
16:41
Manelistul președintelui a fost dat în urmărire. Dani Mocanu se sustrage pedepsei cu închisoarea
CONTROVERSĂ Dosar PENAL pentru primarul care a agresat sexual o angajată chiar în primărie. Primarul și angajata au plecat în concediu
16:20
Dosar PENAL pentru primarul care a agresat sexual o angajată chiar în primărie. Primarul și angajata au plecat în concediu
HOROSCOP Mercur retrograd în noiembrie. Cum vor fi influențate zodiile
16:15
Mercur retrograd în noiembrie. Cum vor fi influențate zodiile
ULTIMA ORĂ DOSARUL lui Călin Georgescu ar putea să sară în aer. Avocații cer judecătorilor să restituie rechizitoriul Parchetului General. Ce „probleme” au descoperit
15:58
DOSARUL lui Călin Georgescu ar putea să sară în aer. Avocații cer judecătorilor să restituie rechizitoriul Parchetului General. Ce „probleme” au descoperit
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Polițiștii l-au dat în urmărire
Cancan.ro
Revoltător! Raport ISC: elevii de la Bolintineanu pot merge la cursuri la doar 18 metri distanță de blocul gata să se prăbușească!
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Cancan.ro
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
„Podcast cu Prioritate” #85 by ProMotor. Mihai Sturzu despre viața de pilot, disciplină și visul de a zbura
ECONOMIE Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție
16:52
Se anunță un nou scandal. Gigantul Reihnmetall vrea să vândă tancuri de 8 miliarde de euro României prin programul european SAFE. România se împrumută pentru achiziție
MESAJ Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop
16:36
Nicușor Dan: Îi doresc slujire rodnică și îndelungată Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop
EXTERNE Marea Britanie confiscă trei schelete de dinozaur, într-un caz de spălare de bani. Cum au ajuns fosilele în posesia unui om de afaceri chinez
16:34
Marea Britanie confiscă trei schelete de dinozaur, într-un caz de spălare de bani. Cum au ajuns fosilele în posesia unui om de afaceri chinez
VIDEO Doru Bușcu despre TROCUL politic la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari”
16:25
Doru Bușcu despre TROCUL politic la alegerile pentru Primăria Capitalei. „Toți se comportă ca niște cete de tâlhari”
EXCLUSIV Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”
16:24
Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”
EXTERNE O badantă din Italia care a fost adoptată de o bătrână este acuzată de ABANDON. Pensionara, lăsată să trăiască fără căldură și în mizerie
15:59
O badantă din Italia care a fost adoptată de o bătrână este acuzată de ABANDON. Pensionara, lăsată să trăiască fără căldură și în mizerie