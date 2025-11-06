Poetul Mircea Dinescu a scris pe pagina sa de facebook câteva versuri dedicate Preafericitului Patriarh Daniel. În stilul său caracteristic, Mircea Dinescu vorbește despre doi candidați – subsemnatul, adică poetul și Dan Ilie Ciobotea, numele laic al Patriarhului, și despre examenul de intrare în Raiul mult râvnit.
„Doi candidați la examenul de intrare în rai
(Daniel Ciobotea, n. 22 iulie 1951 și Mircea Dinescu, n. 11 nov. 1950)
Sînt mai bătrîn decît Preafericitul
care-i purtat de îngeri, ușurel,
mie-mi aprind luleaua cu chibritul
iar lui îi trec ființa prin ciurel,
sa n-aibă paie sufletești, nici pete,
cînd va fi scos în ceruri la raport,
nici ochi holbați, ca mine, după fete,
nici vize de Dubai pe pașaport.
De-o sa ne confruntăm la popa-prostu’
la un șeptic sau la o bacara
din mînecă va scoate iute postu’
și sfinții unși de el în debara,
înspăimîntat ca nu cumva s-atingă
pastrama mea de gîscă c-un cuțit,
ridichea neagră parcă-i o opincă
pe masa lui de prea nefericit,
că-n lupta cu papila gustativă,
ce-i conecteaza raiul la stomac,
se joacă de-a cămila costelivă
care curtează gaura din ac.
Şi la final, de n-o putea sa intre,
poate chiar dracu o sa-i dea un brînci,
căci Domnul, vai, nu ți se uită-n vintre
și nici nu vrea să știe ce mănînci.”
Reamintim că Mircea Dinescu a mai postat o poezie dedicată momentului de duminică, 26 octombrie, la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Poezia se intitulează sugestiv „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului.”
