Poetul Mircea Dinescu a scris pe pagina sa de facebook câteva versuri dedicate Preafericitului Patriarh Daniel. În stilul său caracteristic, Mircea Dinescu vorbește despre doi candidați – subsemnatul, adică poetul și Dan Ilie Ciobotea, numele laic al Patriarhului, și despre examenul de intrare în Raiul mult râvnit.

„De-o să ne confruntăm la popa-prostu’ la un șeptic sau la o bacara din mînecă va scoate iute postu’ și sfinții unși de el „

„Doi candidați la examenul de intrare în rai

(Daniel Ciobotea, n. 22 iulie 1951 și Mircea Dinescu, n. 11 nov. 1950)

Sînt mai bătrîn decît Preafericitul

care-i purtat de îngeri, ușurel,

mie-mi aprind luleaua cu chibritul

iar lui îi trec ființa prin ciurel,

sa n-aibă paie sufletești, nici pete,

cînd va fi scos în ceruri la raport,

nici ochi holbați, ca mine, după fete,

nici vize de Dubai pe pașaport.

De-o sa ne confruntăm la popa-prostu’

la un șeptic sau la o bacara

din mînecă va scoate iute postu’

și sfinții unși de el în debara,

înspăimîntat ca nu cumva s-atingă

pastrama mea de gîscă c-un cuțit,

ridichea neagră parcă-i o opincă

pe masa lui de prea nefericit,

că-n lupta cu papila gustativă,

ce-i conecteaza raiul la stomac,

se joacă de-a cămila costelivă

care curtează gaura din ac.

Şi la final, de n-o putea sa intre,

poate chiar dracu o sa-i dea un brînci,

căci Domnul, vai, nu ți se uită-n vintre

și nici nu vrea să știe ce mănînci.”

Reamintim că Mircea Dinescu a mai postat o poezie dedicată momentului de duminică, 26 octombrie, la sfinţirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Poezia se intitulează sugestiv „Discursul lui Iisus la o zi după inaugurarea Catedralei Neamului.”

Sursă foto: Colaj Gândul

