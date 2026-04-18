Luiza Dobrescu
După ce l-a demis vineri, ministra Mediului, Diana Buzoianu, vrea să-l dea pe mâna DNA pe Bogdan Bulete, fost guvernator al Deltei Dunării

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat, sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, că vrea să-l dea pe mâna DNA și ANI pe Bogdan Bulete, care până vineri a condus Administrația Rezervația Delta Dunării.

Diana Buzoianu a prezentat, sâmbătă, concluziile raportului Corpului de Control al Ministerului Mediului privind activitatea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

În urma acestor concluzii, Buzoianu a declarat că va sesiza DNA și ANI cu privire la activitatea  lui Bogdan Bulete, proaspăt demis din funcție, vineri.

Bulete este acuzat că ar fi pierdut milioane de euro din fonduri europene.

Buzoianu: O parte din fondurile europene au fost sabotate

„Suntem într-o situație la marginea dezastrului. Avem instrumente create pentru a pune presiune pe operatorii de acolo, pentru a se crea tot felul de beneficii pentru oamenii care fac parte din grupurile de interese din zonă. Controlul pe teren a devenit din instrument de legalitate un instrument de presiune. În ceea ce privește fondurile europene, unele au fost pierdute, iar o parte dintre ele chiar au fost sabotate”, susține Diana Buzoianu.

„În 2024 s-a creat această reorganizare în care domnul Bulete a reorganizat toată structura Deltei Dunării și și-a creat o direcție mamut (…) această direcție ocupă 50-60% din personalul Administrației (…) vom trimite li la DNA acest raport”, a mai precizat ministra Mediului.

Ministra Mediului îl mai acuză pe Bulete că ar fi pierdut fonduri de peste 28 de milioane de lei.

„Proiectul care ar fi permis digitalizarea pentru gestionarea permiselor și proceselor verbale din Administrația Deltei Dunării. Existau bani pentru acest proiect. 28 de milioane de lei, plus TVA, din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Au fost făcuți absolut toți pașii necesari. Domnul Bulete a decis că nu mai trimite acest dosar”, mai susține Buzoianu.

