07 dec. 2025, 13:40, Actualitate
După ce s-a implicat activ în alegerile prezidențiale, Andreea Raicu cheamă acum lumea la vot pentru Primăria Generală: „Prezența la vot este mică!”

După ce Andreea Raicu s-a implicat activ în alegerile prezidențiale, acum, la locale, vedeta cheamă lumea la vot. „Dacă nu votăm noi, altcineva va decide în locul nostru”, spune Andreea Raicu în mesajul Transmis pe Facebook.

Azi alegem Primăria Capitalei.
Prezența la vot este foarte mica. Acum este mai mică decât era chiar și în pandemie.
Știu că pentru mulți nu mai există încredere sau interes, dar votul influențează direct cum arată orașul nostru: infrastructură, siguranță, curățenie, proiecte noi.
Și mai e ceva important:
Dacă nu votăm noi, altcineva va decide în locul nostru.
Absența devine tot o formă de alegere.
Dacă ai posibilitatea, mergi la vot.
E dreptul tău și cea mai simplă formă de a avea un cuvânt de spus. #mergavot #raiculifestyle ”, scrie Raicu pe Facebook.

Ea subliniază încă o dată importanța implicării fiecăruia în procesul democratic. Îi îndeamnă pe oameni să iasă la vot și să nu lase decizia în mâinile altora. „Dacă nu votăm noi, altcineva va decide în locul nostru”, a transmis Andreea Raicu într-un mesaj publicat pe Facebook. Ea a accentuat ideea că schimbarea începe cu fiecare dintre noi și că prezența la urne este un gest de responsabilitate civică.

Cele mai noi