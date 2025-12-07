Prima pagină » Știri politice » Pe fondul prezenței slabe la urne, Nicușor Dan cheamă bucureștenii la vot: „E important ca primarul să fie ales cu un număr cât mai mare de voturi”

Oana Zvobodă
07 dec. 2025, 13:15, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineața la școala Gimnazială Luceafărul din Sectorul 5 al Capitalei și i-a îndemnat și pe bucureșteni să iasă la vot.

Pe fondul prezenței slabe la urne, Nicușor Dan a revenit cu același mesaj, însă pe Facebook. Președintele României precizează că este important ca primarul să fie ales cu un număr cât mai mare de voturi.

„Dragi bucureșteni, vă invit să mergeți la vot indiferent de opțiunile pe care le aveți. Este un proces democratic și e important ca primarul să fie ales cu un număr cât mai mare de voturi pentru a fi legitim în deciziile pe care le ia.

Cunosc foarte bine Bucureștiul și am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și în special de mafia imobiliară, care este extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a scris președintele pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a votat, fără partenera sa, Mirabela Grădinaru

Președintele Nicușor Dan a mers la vot împreună cu partenera sa de viață, dar aceasta nu a votat. Întrebat care este motivul pentru care Mirabela Grădinaru nu a intrat în cabina de vot, șeful statului a râs și a spus că „va rămâne dator cu un răspuns.

„Nu vă îngrijorați că nu a votat și doamna Grădinaru, nu sunt probleme în familie. Este în regulă, rămâne pe altă dată răspunsul.

Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot, indiferent de opțiunile pe care le au. Eu personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp. Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se va apropia de zona de corupție”, a declarat șeful statului.

Cele mai noi