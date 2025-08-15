Prima pagină » Actualitate » După două luni de mandat, Nicușor Dan a obosit. A plecat în CONCEDIU și și-a delegat participarea la Ziua Marinei. Dezvăluirea ministrului Apărării

După două luni de mandat, Nicușor Dan a obosit. A plecat în CONCEDIU și și-a delegat participarea la Ziua Marinei. Dezvăluirea ministrului Apărării

15 aug. 2025, 10:39, Actualitate
După două luni de mandat, Nicușor Dan a obosit. A plecat în CONCEDIU și și-a delegat participarea la Ziua Marinei. Dezvăluirea ministrului Apărării

Președintele României nu va lua parte la festivitățile de Ziua Marinei, programate vineri, 15 august, de Sfânta Maria, la Constanța. Șeful statului l-a informat pe ministrul Apărării despre decizia sa.

Ionuț Moșteanu a dezvăluit de ce nu ia parte Nicușor Dan la tradiționala paradă a Marinei militare.

„E un preşedinte care înţelege foarte bine importanţa Armatei Române. Am avut multe discuţii, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul preşedinte. Este implicat direct în partea de planificare şi în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc”, a declarat Moşteanu, înaintea festivităţilor organizate cu ocazia Zilei Marinei.

Totuși, el a lăsat să se înțeleagă faptul că șeful statului a preferat să rămână în concediu în această perioadă, în loc să participe la festivitățile tradiționale de la malul Mării Negre.

„Domnul presedinte m-a anunţat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a adăugat ministrul Apărării.

La aniversarea a 165 de ani de la înființarea Marinei militare române, peste 150.000 de turiști sunt așteptați la evenimentele care au loc pe faleza din Portul Constanța.

Discursul pe care președintele Nicușor Dan trebuia să-l susțină de Ziua Marinei a fost citit de către consilierul pe probleme de apărare și siguranță națională, Cristian Diaconescu.

Este pentru prima dată în istorie când comandantul suprem al Armatei Române lipsește de la acest eveniment. În schimb, este prezent la Constanța premierul Ilie Bolojan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

La Ziua Marinei, au început discursurile. Comandantul suprem al armatei, președintele Nicușor Dan nu participă

Mediafax
Vremea în România până la mijlocul lunii septembrie
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
BREAKING | Soția unui fotbalist de la Craiova, ruptă cu bătaia într-un supermarket: 'Am fost lovită și după ce am leșinat'
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Adormirea Maicii Domnului, cinstită de ortodocşi pe 15 august. Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mare
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”
Cancan.ro
Cum se simte soția lui Alexandru Raicea, după ce a fost bătuta în supermarket. Cine sunt agresorii ei
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Un bărbat din Reșița a murit ars de viu, după ce baraca în care se adăpostea a ars ca o torță
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Prima mașină electrică cu 1000 de km autonomie a fost înmatriculată în România
Descopera.ro
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Capital.ro
Contul bancar devine obligatoriu în România! Se dau amenzi între 3.000 – 10.000 de lei dacă nu ai card
Evz.ro
Angajații care vor fi supuși testului poligraf. Vor fi făcuți de râs în public
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Răsturnare totală de situație! Planul concurentului din Casa Iubirii după discuția cu Veronica: "Am zis să încerce să vadă că nu îi vreau răul". Ce vrea să facă Andrei 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Un mineral nou de pe Marte ar putea rezolva un mister vechi de 20 de ani
ECONOMIE Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne”
09:40
Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Principala VICTIMĂ a acestui război nu este Ucraina, ci Europa”
09:35
Ion Cristoiu: „Principala VICTIMĂ a acestui război nu este Ucraina, ci Europa”
EXTERNE TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus”
09:34
TENSIUNI majore în Serbia. Protestatarii anti-Vucic au devastat sediul partidului de guvernământ din Novi Sad: „S-a dus”
ACTUALITATE Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte
09:21
Accidente în lanț de Sfânta Maria, pe Autostrada Soarelui și pe A3. Trafic restricționat spre litoral și munte
ACTUALITATE DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari
09:15
DNA extinde ancheta privind locurile de veci din Ghencea Militar 3. Generali și artiști, în vizorul procurorilor militari
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Trump nu-i face o CONCESIE lui Putin. Și-a câștigat teritoriul pe câmpul de luptă”
09:00
Ion Cristoiu: „Trump nu-i face o CONCESIE lui Putin. Și-a câștigat teritoriul pe câmpul de luptă”