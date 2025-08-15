După două luni de mandat, Nicușor Dan a obosit. A plecat în CONCEDIU și și-a delegat participarea la Ziua Marinei. Dezvăluirea ministrului Apărării

Președintele României nu va lua parte la festivitățile de Ziua Marinei, programate vineri, 15 august, de Sfânta Maria, la Constanța. Șeful statului l-a informat pe ministrul Apărării despre decizia sa.

Ionuț Moșteanu a dezvăluit de ce nu ia parte Nicușor Dan la tradiționala paradă a Marinei militare.

„E un preşedinte care înţelege foarte bine importanţa Armatei Române. Am avut multe discuţii, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul preşedinte. Este implicat direct în partea de planificare şi în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc”, a declarat Moşteanu, înaintea festivităţilor organizate cu ocazia Zilei Marinei.

Totuși, el a lăsat să se înțeleagă faptul că șeful statului a preferat să rămână în concediu în această perioadă, în loc să participe la festivitățile tradiționale de la malul Mării Negre.

„Domnul presedinte m-a anunţat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a adăugat ministrul Apărării.

La aniversarea a 165 de ani de la înființarea Marinei militare române, peste 150.000 de turiști sunt așteptați la evenimentele care au loc pe faleza din Portul Constanța.

Discursul pe care președintele Nicușor Dan trebuia să-l susțină de Ziua Marinei a fost citit de către consilierul pe probleme de apărare și siguranță națională, Cristian Diaconescu.

Este pentru prima dată în istorie când comandantul suprem al Armatei Române lipsește de la acest eveniment. În schimb, este prezent la Constanța premierul Ilie Bolojan.

