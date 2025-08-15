La 165 de ani de la înființarea Marinei Militare Române, peste 150.000 de turiști sunt așteptați la evenimentele care vor avea loc pe faleza din Constanța.

UPDATE 10:40

Comandantul suprem al armatei, președintele Nicușor Dan nu participă la Ziua Marinei. Premierul Ilie Bolojan, fluierat din mulțime.

UPDATE 10:30

Discursul pe care președintele Nicușor Dan trebuia să-l susțină de Ziua Marinei a fost citit de către consilierul pe probleme de apărare și siguranță națională, Cristian Diaconescu.

„Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiționale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri!

Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre.

Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România.

Dragi marinari,

Departe de țară, de familie și de prieteni, sunteți dedicați unei profesii dificile. De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să vă păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate Drapelul României peste tot în lume.

Rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei, este foarte important în a contribui, împreună cu Aliații și partenerii noștri, la întărirea securității spațiului euroatlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români.

Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați.

Doamnelor și domnilor,

În actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO, cât și la nivelul Uniunii Europene. Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români.

Dragi marinari,

Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază și ocrotire!

La mulți ani și bun cart înainte!”.

UPDATE:

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că în 2027 România va fi cel mai mare producător de gaze naturale din Europa și ne uităm la acel perimetru, la exploatarea care va fi acolo.

„La mulți ani de Ziua Marinei, tuturor marinarilor! Ne permit nouă, celorlalți, să stăm liniștiți știind că ei veghează la securitatea României, la siguranța fiecăruia dintre noi. Este foarte important ca Marea Neagră să rămână o mare a păcii, să fie sigură marina comercială și rutele comerciale, fiecare vas comercial să își poată vedea liniștit de treabă în această mare. E foarte important să putem asigura și infrastructura critică energetică. În 2027 România va fi cel mai mare producător de gaze naturale din Europa și ne uităm la acel perimetru, la exploatarea care va fi acolo (cu referire la proiectul Neptun Deep – cea mai mare exploatare de gaze naturale din zona românească a Mării Negre. – n.red.)”, a declarat ministrul Apărării, aflat la ceremoniile militare de la Constanța.

UPDATE Premierul Ilie Bolojan este prezent la sărbătoarea Zilei Marinei, de la Constanța, însă nu și comandantul suprem al Armatei Române, președintele Nicușor Dan. Ar fi cam pentru prima dată în istorie când președintele nu participă la un astfel de eveniment.

Programul Zilei Marinei va cuprinde activități care se vor derula până la retragerea cu torțe, de la ora 20.00.

După salutul de deschidere a secvențelor demonstrative navale și aeriene vor fi prezentate secvențe de inserție a unor elemente de cercetare-diversiune, de respingere a unui atac al aviației inamice, de căutare și atac asupra submarinului inamic, de respingere a desantului maritim, iar la final va fi prezentată o secvență de combatere a migrației ilegale și misiuni de căutare și salvare pe mare.

Muzica Militară a Forțelor Navale va intona Imnul Național al României și vor fi trase 21 de salve de tun de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”. După alocuțiunile persoanelor oficiale, va avea loc o ceremonie religioasă, iar două remorchere maritime de radă și port vor lansa ancore de flori în valurile mării, în memoria eroilor marinari.

În jurul orei 10.40, va sosi Zeul Neptun, la bordul navei de comandament „Luceafărul”, după care va debuta exercițiul FNR 25, care se va termina, în jurul orei 12.00, cu defilarea navelor, ambarcațiunilor și aeronavelor.

Sosirea Zeului Neptun se va face printr-o „poartă de apă” realizată de două remorchere maritime, pentru a deschide seria activităților executate pe mare. Simultan, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” vor desfășura, pe faleză, tradiționalele jocuri marinărești. Totodată, de la bordul navelor aflate pe mare vor fi lansate petarde și vor fi puse în funcțiune mijloacele de semnalizare acustică, iar de pe digul de nord din portul turistic Tomis vor fi trase focuri de artificii.

Ziua Marinei Române va fi încheiată seara, începând cu ora 20.00, când marinarii militari se vor retrage cu torțe pe traseul Poarta 1 – Comandamentul Flotei – Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, precum și cu un spectacol de focuri de artificii asigurat de Primăria Municipiului Constanța, care va putea fi urmărit din zona Piața Ovidiu – Portul Turistic Tomis, după cum reiese din comunicatul transmis FNR.

Evenimentul se va bucura de o participare record a efectivelor armate: peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave (19 nave ale Forțelor Navale, trei ale Gărzii de Coastă, trei ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, două ale Forțelor Navale ale Turciei – o fregată și o corvetă, și una a Forțelor Navale ale Bulgariei – o fregată), 25 de ambarcațiuni rapide de tip RHIB și aproximativ 20 de aeronave ale Forțelor Navale Române, ale Forțelor Aeriene Române și ale partenerilor străini.

Spectacolul maritim va fi completat de trei aeronave ale Aeroclubului României, precum și de zeci de ambarcațiuni civile de tip velier, care vor defila pe mare.

