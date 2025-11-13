Prima pagină » Actualitate » După Ponta, un alt fost premier atacă spitalul construit de „Dăruieşte Viaţa”. Tăriceanu: „Pe ce s-au cheltuit banii ăștia? Numai pentru spital?”

După Ponta, un alt fost premier atacă spitalul construit de „Dăruieşte Viaţa”. Tăriceanu: „Pe ce s-au cheltuit banii ăștia? Numai pentru spital?”

Luiza Dobrescu
13 nov. 2025, 11:28, Actualitate

Un alt fost premier  îşi pune întrebări referitoare la cheltuielile ocazionate cu spitalul privat construit de fundaţia „Dăruieşte viaţă”. Potrivit lui Călin Popescu Tăriceanu, clădirea a costat dublu faţă de o alta oarecum similară, ridicată de un întreprinzător privat. 

Tăriceanu a povestit în emisiunea lui Robert Turcescu că unul dintre prietenii săi a ridicat o unitate spitalicească la nişte costuri mult mai mici faţă de aceea ridicată de fundaţia la care vicepremierul Oana Gheorghiu a fost asociată.

Potrivit fostului premier liberal, un întreprinzător privat, cunoscut al său, a investit 40 de milioane de euro pentru un spital dublu faţă de cel construit de „Dăruieşte Viaţă”, ale cărui costuri au ajuns la 100 de milioane de euro.

”Săptămâna trecută am asistat la o discuție legată de spitalul la care doamna Gheorghiu a contribuit, cu ONG-ul ”Dăruiește Viață”. Și întâmplarea a făcut ca această discuție să participe și o cunoștință de-a mea care are un spital și e în mediul privat. Deci un privat, un investitor privat care are un spital mare.

N-am să dau nume, că nu asta e ideea. Și acest prieten al meu ne-a ridicat următoarea problemă și ne-a spus așa: faceți o comparație și vedeți că Asociația „Dăruiește Viață” a construit un spital care, din câte am înțeles, poate greșesc, are în jur de 30-40 de paturi. Această unitate spitalicească este chiar lângă Spitalul „Marie Curie”, nu are personal propriu, este un corp al acestui spital și personalul de la Marie Curie deservește și acest spital.

Cât a costat această investiție? 100 de milioane de euro. O să spuneți, doamne, ok, nu-s bani publici, care e problema noastră? Păi este o problemă și știți de ce? Pentru că investitorul privat de care v-am vorbit are un spital care are 300 de paturi și care a costat, complet dotat, ultimul răgnet și care a costat 40 de milioane de euro, construcția și cu echipamentele.

Tăriceanu: Nu pot să nu mă întreb de ce această diferență

Și care este, dacă vreți, miezul acestei probleme? Investitorul privat, de cele mai multe ori nu vine cu bani în geantă, se duce la bancă să se crediteze. Banca ia proiectul și îl verifică în amănunțime. Banca nu este un organism generos care spune, ia băiatule banii de aici și fă ce vrei. Nu poate nici să dea contracte oricui și îl obligă să facă licitații să obțină un preț bun.

Și este și interesul lui să-l coste cât mai puțin că banii ăștia trebuie după aceea să-i returneze bănci. Deci în cazul spitalului de la ”Dăruiește Viață”, nu există niciun control, nimic. Și atunci ne putem pune întrebarea: pe ce s-au cheltuit sau cum s-au cheltuit banii ăștia. S-au cheltuit numai pentru spital sau spitalul a fost un fel de vehicul prin care s-au făcut și alte manevre?”, povesteşte Tăriceanu, în emisiunea lui Turcescu.

Fostul premier susţine că nu vrea să acuze pe nimeni, însă nu poate să nu se întrebe despre discrepanţa dintre costurile spitalului ridicat de prietenul său şi cel ridicat de Asociaţia „Dăruieşte Viaţă”.

