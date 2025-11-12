Prima pagină » Emisiuni » Victor Ponta o taxează pe Oana Gheorghiu pentru salariul de la ONG-ul Dăruiește Viață și o acuză de dublu standard: „Tu iei 5.000 de euro de la copilași”

Victor Ponta o taxează pe Oana Gheorghiu pentru salariul de la ONG-ul Dăruiește Viață și o acuză de dublu standard: „Tu iei 5.000 de euro de la copilași”

Ruxandra Radulescu
13 nov. 2025, 00:02, Emisiuni
Victor Ponta o taxează pe Oana Gheorghiu pentru salariul de la ONG-ul Dăruiește Viață și o acuză de dublu standard:

Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, afirmațiile vicepremierului Oanei Gheorghiu despre veniturile magistraților. Acesta a subliniat că banii pentru salariul de 5.000 de euro al acesteia, în calitate de vicepreședinte al ONG-ului Dăruiește Viață, au fost luați tot din fondurile alocate copiilor. 

Victor Ponta a acuzat-o pe vicepreședintele Oana Gheorghiu de „populism”, după ce aceasta s-a folosit de pretextul „copiilor bolnavi” pentru a critica salariile și pensiile magistraților. Acesta a atras amintit că Oana Gheorghiu avea un salariu de 5.000 de euro, provenit din donații, și care ar fi putut la fel de bine să fie utilizați pentru copiii bolnavi.

„Totuși, un populism mai grețos decât să zici: Ah, dacă n-am da pensiile la magistrați am avea bani pentru copiii bolnavi. Tu, care iei 5.000 (de euro) de la copii?”, a declarat Victor Ponta.

De asemenea, Ponta a atras atenția asupra situației privilegiate de care Oana Gheorghiu se bucură, în special, în funcția de vicepremier.

„Tu care vezi că la prima ședință de Guvern vei sta în dreapta domnului Bolojan și vei aproba 1 miliard și jumătate de euro. Împarte la numărul de copii flămânzi și bolnavi, cum zice doamna viceprim-ministru, împarte 1 miliard și jumătate pe tancuri”, a mai adăugat Ponta.

Carmen Uscatu o acuză pe Oana Gheorghiu de incompatibilitate și îi cere să se retragă din ONG

Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, a declarat că numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier reprezintă „vulnerabilitate” pentru ONG și i-a cerut colegei sale să se retragă din Adunarea Generală pe motiv de „incompatibilitate”.

Fosta parteneră a vicepremierului Oana Gheorghiu a menționat că i-a propus acesteia rolul de președinte onorific, iar în prezent așteaptă un răspuns.

„Nu am spus că a rămas acționar, ci că ea a rămas membru cu drept de vot, membru fundator cu drept de vot în organizație. Vorbesc despre incompatibilitățile de rol pe care Oana le are în acest moment, ea fiind membru într-o organizație nonguvernamentală și fiind în același timp și vicepremier în Guvernul României, incompatibilitate care pe noi ne pune într-o vulnerabilitate pentru că finanțările proiectului Campusului Medical sunt puse în pericol. Mulți finanțători sunt în disconfort cu această incompatibilitate de rol”, a declarat Carmen Uscatu la Antena 3.

