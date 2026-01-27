După Războiul Premierilor și Războiul Primarilor, urmează Războiul Miniștrilor Fondurilor UE. Câciu, PSD: „Domnule Pâslaru, luați un pix și notați” / Pâslaru: „S-a făcut rahatul praf”

După Războiul Premierilor și Războiul Primarilor, urmează acum Războiul Miniștrilor Fondurilor UE. Adrian Câciu, PSD, spune: „Domnule Pâslaru, luați un pix și notați”, după ce Dragoș Pâslaru a afirmat că: „S-a făcut rahatul praf”.

Pe pagina sa de Facebook, Adrian Câciu îi adresează un mesaj lui Dragoș Pâslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, și îl îndeamnă să-și ia un pix și să noteze. El s-a dat exemplu pe sine cât a fost ministru al fondurilor europene și spune că au fost intrate 10,4 miliarde de euro în perioada iunie 2023 – decembrie 2024. Fostul ministru al Fondurilor Europene mai spune că, la capitolul contracte au fost 40 de miliarde de euro pe PNRR și 30 miliarde euro pe coeziune 2021-2027. Apoi, Adrian Câciu susține că, spre deosebire de el, Pâslaru are „zero pe PNRR. De fapt, minus, ca ați pierdut 7 miliarde euro. Doar 2,5 miliarde euro în aceste 6 luni, pe coeziune”.

„Domnule Pâslaru, luați un pix și notați:

Câciu, ministrul fondurilor europene (iunie 2023-decembrie 2024):

10,4 miliarde euro intrate în conturile României.

Din acestea, 2,4 miliarde euro pentru exercițiul 2021-2027(7,2%), restul fiind închiderea absorbtiei pe 2014-2020 la 99,5% și PNRR -Repower.

Contracte?

40 miliarde euro pe PNRR si 30 miliarde euro pe coeziune 2021-2027.

Conditii favorizante îndeplinite, adica acces la fonduri!

Asta am lasat in urma.

Pe coeziune 2021-2027 am preluat zero apeluri, zero proiecte depuse si zero contracte.

Datele sunt publice, pe site-ul MIPE si pe site C.E.!

Nu puteți minți pe ele, cifrele nu mint!

Apoi a venit domnul Bolos care a continuat implementarea proiectelor si a crescut absorbtia pe coeziune cu încă 2,3 miliarde euro, plus încasarea partiala a cererii de plată 3 din PNRR!

Dumneavoastra?

Zero pe PNRR. De fapt, minus, ca ati pierdut 7 miliarde euro.

Doar 2,5 miliarde euro în aceste 6 luni, pe coeziune.

Spor sa aveti!

Despre discreționar, nu știu de ce „hoțul strigă hoții”.

Citeam în presă că o firmă la care ati fost acționar a prins ceva contracte cu MIPE dupa ce ati ajuns ministru.

Citeam si alte lucruri legat de bazele de date din MIPE.

Nu este treaba mea asta.

Este treaba institutiilor abilitate.

Despre spitale, domnule, mai ales despre Sibiu, nu cred ca aveti toate datele.

Cei care implementeaza investitiile din PNRR pe sanatate sunt la alt minister.

Eu înteleg ca ati vrut și dvs sa ziceti ceva, dar, hai sa repetam:

10,4 miliarde euro, Câciu

2,5 miliarde euro, Pâslaru.

Vă țin pumnii, pentru a aduce cât mai mulți bani europeni.

Pentru că asta este ceea ce contează! Deocamdata sunteti pe minus (2,5 mld minus 7 miliarde pierdute definitiv)!

Succes!

Vine februarie!

Sper sa nu pierdeti inca 680 de milioane de euro din PNRR”, spune Adrian Câciu.

De cealaltă parte, Dragoș Pâslaru spune că PSD-ul ar trebui să se lămurească dacă este la opoziție sau la guvernare și că „cred că este vorba de o iresponsabilitate și ipocrizie enormă, după niște ani în care pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf”.

„Eu cred că PSD-ul ar trebui să se lămurească, în primul rând, domniile lor, dacă sunt la opoziție sau la guvernare. Eu nu am stat să mă vait cu situația pe care am primit-o atunci când am venit, pentru că asta cu moștenirea e fumată. Nu mai stă lumea să se uite, aolo, aolo! Dar cred că este vorba de o iresponsabilitate și ipocrizie enormă ca, după niște ani în care pe fonduri europene s-a făcut rahatul praf”, a spus Pâslaru pentru Start-Up Cafe.

