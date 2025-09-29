După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată

Ministerul Finanțelor a publicat luni seară proiectul primei rectificări bugetare din 2025, după ce publicarea inițială fusese amânată vineri. Noua țintă de deficit crește la 8,4% din PIB, cu 1,36 puncte procentuale mai mult decât prevedea bugetul inițial, deși rămâne sub nivelul de 9,3% din PIB de anul trecut.

Veniturile bugetului general consolidat cresc cu 3,23 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile se majorează cu aproape 27,8 miliarde de lei. Creșterea cheltuielilor se concentrează pe plata dobânzilor, asistență socială, subvenții, transferuri între unități ale administrației publice și proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv PNRR.

Cine câștigă bani:

Ministerul Finanțelor (+20 miliarde lei, majoritatea pentru dobânzi și proiecte PNRR)

Ministerul Muncii (+5,5 miliarde lei, inclusiv pentru asistență socială și transferuri către bugetul asigurărilor sociale)

Ministerul Dezvoltării (+2,47 miliarde lei pentru proiecte Anghel Saligny și PNRR)

Ministerul Energiei (+1,2 miliarde lei pentru compensarea prețurilor la energie)

Alte ministere și instituții precum Educația, Mediul, SRI și Justiția primesc suplimentări pentru proiecte PNRR, bunuri și servicii, drepturi salariale și transferuri.

Cine pierde bani:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (-3,25 miliarde lei, reducere pe proiecte PNRR și FEN)

Ministerul Sănătății (-2,66 miliarde lei, mai ales pe proiecte cu finanțare externă)

Ministerul Transporturilor (-1,85 miliarde lei, reducere pe bunuri și servicii, subvenții și proiecte PNRR)

Alte reduceri semnificative apar la MAI, Ministerul Finanțelor (unele titluri), Secretariatul General al Guvernului și STS.

La nivel local, sumele defalcate din TVA cresc cu 502 milioane lei, pentru finanțarea școlilor, asistenților personali ai persoanelor cu handicap, transportul gratuit pentru elevi și echilibrarea bugetelor locale.

