Adrian Năstase reafirmă: PSD este incompatibil cu USR. Social-democrații nu trebuiau să intre la guvernare cu progresiștii

Adrian Năstase reafirmă că PSD a făcut o greșeală enormă în momentul în care a acceptat să intre într-o coaliție de guvernare alături de USR. Cu foarte puțin timp înainte, fostul premier și lider PSD a afirmat același lucru în exlusivitate pentru Gândul, PSD este incompatibil cu USR.
De data aceasta el și-a întărit poziția în interviul acordat DCNews, mai precis lui Bogdan Chirieac. „Categoric, sunt incompatibili. Într-o formulă de echipă – cum este Guvernul – e nevoie de un anumit tip de colegialitate și de o anumită relație personală”, a argumentat fostul premier al României.
”Cum vedeți astăzi PSD-ul, partidul pe care l-ați condus și din care ați făcut parte atâta vreme?” a ridicat problema Bogdan Chirieac.
”Un răspuns diplomatic ar fi că, nemaifiind implicat, nu pot face niște evaluări foarte corecte. Aș spune că partidul și-a însușit ceea ce este mai rău din stânga europeană: teme irelevante pentru noi și o lipsă de autoritate în conducere, o descentralizare politică.
Partidul se conduce de la centru, nu din teritoriu, am spus de multe ori. Acest mod de conducere încearcă să fie democratic – și este. Sigur că poți conduce cu 5.000 de oameni odată, faci referendum ca-n Elveția, dar liderul trebuie să fie cel care oferă linia.
Ascultă oamenii, vede despre ce este vorba și apoi anunță decizia. Dar nu o amână. Pentru că amânarea permite pregătirea unor răspunsuri din partea celorlalți.
Vedem că și PNL, și USR și-au pregătit diferite tipuri de reacții, de răspunsuri, în condițiile în care PSD-ul a greșit foarte mult când a acceptat să intre la guvernare cu USR-ul” a spus fostul premier al României și lider al PSD, Adrian Năstase, la DCNews și DCNewsTV.
