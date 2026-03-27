Prima pagină » Știri politice » Adrian Năstase reafirmă: PSD este incompatibil cu USR. Social-democrații nu trebuiau să intre la guvernare cu progresiștii

Adrian Năstase reafirmă că PSD a făcut o greșeală enormă în momentul în care a acceptat să intre într-o coaliție de guvernare alături de USR. Cu foarte puțin timp înainte, fostul premier și lider PSD a afirmat același lucru în exlusivitate pentru Gândul, PSD este incompatibil cu USR.

De data aceasta el și-a întărit poziția în interviul acordat DCNews, mai precis lui Bogdan Chirieac. „Categoric, sunt incompatibili. Într-o formulă de echipă – cum este Guvernul – e nevoie de un anumit tip de colegialitate și de o anumită relație personală”, a argumentat fostul premier al României.

Partidul se conduce de la centru

”Cum vedeți astăzi PSD-ul, partidul pe care l-ați condus și din care ați făcut parte atâta vreme?” a ridicat problema Bogdan Chirieac.

”Un răspuns diplomatic ar fi că, nemaifiind implicat, nu pot face niște evaluări foarte corecte. Aș spune că partidul și-a însușit ceea ce este mai rău din stânga europeană: teme irelevante pentru noi și o lipsă de autoritate în conducere, o descentralizare politică.

Partidul se conduce de la centru, nu din teritoriu, am spus de multe ori. Acest mod de conducere încearcă să fie democratic – și este. Sigur că poți conduce cu 5.000 de oameni odată, faci referendum ca-n Elveția, dar liderul trebuie să fie cel care oferă linia.

Ascultă oamenii, vede despre ce este vorba și apoi anunță decizia. Dar nu o amână. Pentru că amânarea permite pregătirea unor răspunsuri din partea celorlalți.

Vedem că și PNL, și USR și-au pregătit diferite tipuri de reacții, de răspunsuri, în condițiile în care PSD-ul a greșit foarte mult când a acceptat să intre la guvernare cu USR-ul”  a spus fostul premier al României și lider al PSD, Adrian Năstase, la DCNews și DCNewsTV.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS La întoarcerea de la Bruxelles, Grindeanu l-a ridiculizat pe Bolojan pentru că nu vorbește nicio limbă străină. Ce glumă a făcut șeful PSD
19:15
La întoarcerea de la Bruxelles, Grindeanu l-a ridiculizat pe Bolojan pentru că nu vorbește nicio limbă străină. Ce glumă a făcut șeful PSD
NEWS ALERT Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea bugetului de stat pe 2026. Când intră în vigoare
18:26
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea bugetului de stat pe 2026. Când intră în vigoare
FLASH NEWS Miniştrii Apărării din România şi Slovacia vor regulament pentru maparea facilităților industriale din fiecare stat membru
17:21
Miniştrii Apărării din România şi Slovacia vor regulament pentru maparea facilităților industriale din fiecare stat membru
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Marii Adunări Naționale a Turciei. „Țările noastre poartă o responsabilitate specială pentru menținerea păcii”
16:10
Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele Marii Adunări Naționale a Turciei. „Țările noastre poartă o responsabilitate specială pentru menținerea păcii”
EXCLUSIV Geoană acuză site-ul Luxembourg Herald de fake news și susține că nu are nicio legătură cu Rusia. Mai mult, acuză o campanie de dezinformare “cu o evidentă componentă externă”
15:41
Geoană acuză site-ul Luxembourg Herald de fake news și susține că nu are nicio legătură cu Rusia. Mai mult, acuză o campanie de dezinformare “cu o evidentă componentă externă”
FLASH NEWS Grindeanu prezintă cele trei scenarii ale PSD: Opoziție, schimbarea premierului Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării
15:12
Grindeanu prezintă cele trei scenarii ale PSD: Opoziție, schimbarea premierului Bolojan și a ministerelor sau continuarea guvernării
Mediafax
Percheziții la DSU. Surse: Telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de procurori
Digi24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Marco Rubio: Operațiunea SUA în Iran se va încheia în săptămâni, fără trupe terestre necesare
Click
Lovitură dureroasă pentru Denise Rifai! Dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Dan Alexa
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
A fost descoperit cel mai vechi câine domesticit din lume. Are 16.000 de ani!
VIDEO Cum arată un oraș din Israel după atacurile cu rachete ale Iranului. Imagini filmate cu drona scot la iveală pagube masive
23:06
Cum arată un oraș din Israel după atacurile cu rachete ale Iranului. Imagini filmate cu drona scot la iveală pagube masive
INEDIT Premierul Slovaciei, moment neașteptat la Oradea: a cântat cu localnicii și a primită pălincă de prune. Ce amintiri din copilărie a depănat Bolojan
23:04
Premierul Slovaciei, moment neașteptat la Oradea: a cântat cu localnicii și a primită pălincă de prune. Ce amintiri din copilărie a depănat Bolojan
FINANȚE Eurohold, compania-mamă a Euroins, raportează profit aproape triplu în 2025 și venituri în creștere pe toate segmentele
22:54
Eurohold, compania-mamă a Euroins, raportează profit aproape triplu în 2025 și venituri în creștere pe toate segmentele
ULTIMA ORĂ Prima reacție a DSU după percheziții. Gândul publică integral comunicatul Departamentului condus de Arafat
22:43
Prima reacție a DSU după percheziții. Gândul publică integral comunicatul Departamentului condus de Arafat
CONTROVERSĂ „Ce fumează Mark Rutte?” se întreabă Financial Times. Ce i-a uluit pe jurnaliști de au venit cu un asemenea titlu
22:42
„Ce fumează Mark Rutte?” se întreabă Financial Times. Ce i-a uluit pe jurnaliști de au venit cu un asemenea titlu
FILM Juca de Oliveira, legendarul actor din „Clona”, s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere
22:09
Juca de Oliveira, legendarul actor din „Clona”, s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere

Cele mai noi

Trimite acest link pe