Adrian Năstase reafirmă: PSD este incompatibil cu USR. Social-democrații nu trebuiau să intre la guvernare cu progresiștii

”Cum vedeți astăzi PSD-ul, partidul pe care l-ați condus și din care ați făcut parte atâta vreme?” a ridicat problema Bogdan Chirieac.

”Un răspuns diplomatic ar fi că, nemaifiind implicat, nu pot face niște evaluări foarte corecte. Aș spune că partidul și-a însușit ceea ce este mai rău din stânga europeană: teme irelevante pentru noi și o lipsă de autoritate în conducere, o descentralizare politică.

Partidul se conduce de la centru, nu din teritoriu, am spus de multe ori. Acest mod de conducere încearcă să fie democratic – și este. Sigur că poți conduce cu 5.000 de oameni odată, faci referendum ca-n Elveția, dar liderul trebuie să fie cel care oferă linia.

Ascultă oamenii, vede despre ce este vorba și apoi anunță decizia. Dar nu o amână. Pentru că amânarea permite pregătirea unor răspunsuri din partea celorlalți.

Vedem că și PNL, și USR și-au pregătit diferite tipuri de reacții, de răspunsuri, în condițiile în care PSD-ul a greșit foarte mult când a acceptat să intre la guvernare cu USR-ul” a spus fostul premier al României și lider al PSD, Adrian Năstase, la DCNews și DCNewsTV.