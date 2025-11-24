Rețea de propagandiști străini pe X. Elon Musk dezvăluie că o mare parte din conturile „patrioților” MAGA sunt administrate din afara Americii

Un scandal informațional de amploare a izbucnit pe platforma X (fostul Twitter n.r.) a lui Elon Musk. Conturi MAGA – „Make America great again” – care promovau activ mesajele „America First” s-au dovedit a fi înregistrate în Thailanda, Nigeria, Turcia, Europa de Est și alte țări.

Totul a început când Elon Musk a implementat, vinerea trecută, pe platforma X o funcție care arată din ce țară este gestionat profilul. Locația poate fi verificată din butonul marcat cu trei puncte „mai multe“ apoi apăsând funcția „Despre acest cont”.

Astfel, în weekend, utilizatorii au descoperit că multe conturi politice mari nu sunt gestionate din SUA, așa cum se afirmă public. O parte dintre influenceri MAGA populari s-au dovedit a fi înregistrați în Europa de Est, Nigeria, India sau Rusia.

Conturile MAGA sunt administrate din țări îndepărtate

De exemplu, utilizatorul MAGANationX, cu aproape 400 de mii de urmăritori, care se prezintă ca „vocea patriotică”, postează din Europa de Est, iar contul fan IvankaNews, cu peste un milion de urmăritori, este gestionat din Nigeria.

Dark Maga, un cont mai mic, cu aproximativ 15.000 de urmăritori, este administrat din Thailanda. MAGA Scope, care are peste 51.000 de urmăritori, operează din Nigeria, în timp ce MAGA Beacon are sediul în Asia de Sud.

Un alt cont, „@AmericanVoice__”, avea peste 200.000 de urmăritori înainte de lansarea actualizării. Noua funcție a dezvăluit că era administrată din Asia de Sud, iar proprietarii pur și simplu au șters contul.

Un cont intitulat „America First”, cu peste 67.000 de urmăritori, care distribuie constant conținut despre Trump, Erika Kirk, Karoline Leavitt și mișcarea MAGA, a fost demascat ca având sediul în Bangladesh.

„Aceasta este, fără îndoială, una dintre cele mai grozave zile de pe această platformă”, a scris influencerul liberal Harry Sisson. „A vedea cum toate aceste conturi MAGA sunt expuse ca actori străini care încearcă să distrugă Statele Unite este o justificare completă a democraților, ca mine și mulți de aici, care am avertizat despre acest lucru.”

Descoperiri interesante au fost făcute și în alte țări: astfel, conturile pro-rusești precum Vladimir Putin News, conform datelor X, sunt gestionate din Asia de Sud, iar „martorii oculari” din Gaza postează mesaje în rețea socială din Indonezia, Pakistan, Polonia sau Arabia Saudită.

Un utilizator, Motasm A Dalloul, folosește pseudonimul „@AbujamaaGaza” și susține că este un „jurnalist din Gaza”. Contul său are peste 197.000 de urmăritori, dar X spune că proprietarul postează de fapt din Polonia.

Totodată, compania însăși a avertizat că datele pot fi distorsionate în cazul utilizării VPN. Analiștii ZDF notează de asemenea că funcția crește transparența, dar rămâne „tehnic inexactă” și prezintă riscuri pentru confidențialitate, deoarece X afișează date geografice chiar și pentru profilurile personale, ceea ce evită Facebook, TikTok și YouTube.

Roboții care răspândesc dezinformare și propagandă reprezintă o problemă de lungă durată pe Twitter, o problemă care s-a agravat semnificativ de când Musk a cumpărat compania în octombrie 2022 și apoi a redenumit-o X.

