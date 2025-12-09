Prima pagină » Actualitate » Echipajul României de canotaj la barca 4 rame feminin, „argint” la Campionatele Mondiale din China, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025!

09 dec. 2025, 13:01, Actualitate
Echipajul României de canotaj la barca 4 rame feminin, premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 / Sursa FOTO: prosport.ro

Echipajul României de canotaj la proba de barcă 4 rame feminin, compus din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru rezultatele excepționale obținute în acest an.

România continuă să uimească în canotaj și obține rezultate remarcabile chiar și după Jocurile Olimpice din 2024.

Româncele „sperie” lumea canotajului

România a fost la nivel înalt și la Campionatele Mondiale din 2025, de la Shanghai, China, unde echipele noastre au reușit rezultate remarcabile.

Astfel, în septembrie, la Shanghai, echipajul feminin din barca cu 4 rame, format din Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam și Amalia Bereș a câștigat medalia de argint. A fost o finală extrem de intensă, cu echipajul Statelor Unite ale Americii tremurând pentru victorie deoarece sportivele noastre s-au apropiat foarte mult de ele.

România a obținut un timp de 6:28.44 minute, cu doar 73 de sutimi mai mult decât barca nord-americană.

Locul 2 a fost cu atât mai prețios cu cât româncele au tras puternic în jumătatea a doua a cursei pentru a recupera avansul pe care adversarele îl obținuseră. Fetele noastre au ajuns la un moment dat chiar pe locul 4, însă au revenit spectaculos și au terminat pe treapta a doua a podiumului.

„Suntem bucuroase să fim aici alături de mari sportivi. Felicitări tuturor pentru rezultate. Într-adevăr am fost pe locul 4 la 500 de metri, dar noi știm că contează ce se întâmplă după ce treci linia de finiș”, a declarat Amalia Bereș imediat după ce a fost premiată în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2025.

Ce anunț a făcut Ancuța Bodnar

Ancuța Bodnar (27 de ani) a fost prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 și a fost întrebată despre momentul când are de gând să își încheie cariera sportivă.

„Îmi doresc, în primul rând, să fiu sănătoasă și să progresez din ce în ce mai mult. Nu mă opresc aici. (n.r. Ai stabilit o dată pentru când vei termina cu canotajul?) Dacă m-ați fi întrebat anul trecut în luna mai sau acum doi ani, nici nu mai știu exact, da, spuneam că o să plec, dar în acest moment spun că voi mai continua. Nu am încă data fixată”, a declarat Ancuța Bodnar, prezentă la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

