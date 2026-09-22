Siegfried Mureșan, avertisment la adresa PSD-ulului, înaintea votului de învestitură pentru formarea Guvernului

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, reiterează avertismentul la adresa Partidului Social Democrat și spune că formațiunile care nu îi vor acorda votul de învestitură în Parlament sunt anti-europene. În mesajul transmis, europarlamentarul mizează pe susținerea PNL, USR și UDMR, după ce a exclus negocierile cu AUR.

În ciuda crizei guvernamentale generate de tensiunile de pe scena politică, Siegfried Mureșan menține retorica potrivit căreia partidele care nu-l susțin sunt „anti-europene”. Mureșan a mai făcut astfel de afirmații în care s-a adresat direct Partidului Social Democrat.

„Votul asupra Guvernului în plenul Parlamentului ne va da prilejul să:

Arătăm că suntem trei partide serioase, responsabile, pregătite să guverneze România.

Vedem cum votează fiecare partid parlamentar. Vom vedea cine susține un guvern pro-european și cine dorește să țină România pe loc”, a transmis premierul desemnat Siegfried Mureșan pe Facebook.

„Va veni momentul adevărului pentru PSD”

La scurt timp după ce a fost desemnat pentru formarea Guvernului de către Nicușor Dan, europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat la DIGI24 că social-democrații nu sunt pro-europeni, dacă nu-i vor acorda votul de învestitură. În cadrul aceluiași interviu, Mureșan a declarat că va continua cu măsurile de austeritate începute de premierul demis, Ilie Bolojan.

„PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern proeuropean sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Va veni momentul adevărului pentru PSD”, a declarat Siegfried Mureșan la DIGI24, săptămâna trecută.

Kelemen Hunor îi atrage atenția lui Siegfried Mureșan: „Nu poți să spui că PSD nu este pro-european”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susținător al lui Mureșan, i-a atras atenția acestuia asupra afirmațiilor referitoare la PSD și i-a reamintit că liberalii și social-democrații au făcut parte dintr-o coaliție împreună.

„Am spus că PSD-ul este pro-european, nu poți să spui că PSD nu este pro-european. Deci, e o greșeală. Până la urmă, toți suntem europeni. Aici nu este neapărat discursul sau narativul cel mai bun să faci o astfel de deosebire”, a afirmat Kelemen.

Premierul desemnat, europarlamentarul Siegfried Mureşan, a început marți, 22 septembrie, prezentarea programului de guvernare în Parlament. Primele întâlniri au fost programate cu grupurile parlamentare ale PNL, USR și UDMR, partidele care au susținut de la început nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru. Mureșan a precizat că nu are de gând să negocieze cu AUR.