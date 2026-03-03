Prima pagină » Știri externe » Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare

Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare

03 mart. 2026, 10:39, Știri externe
Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare

Au apărut imagini video cu momentele de după prăbușirea unui avion de luptă american în Kuweit, surprinzând secvențe în care pilotul, catapultat cu câteva secunde înainte de impact, este văzut la sol, în timp ce mai mulți localnici se apropie de el.

Un avion de vânătoare de tip F-15 Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale United States Air Force s-a prăbușit recent pe teritoriul Kuweit, într-un incident care a atras atenția în contextul tensiunilor persistente din regiunea Golfului.

Momentul catapultării, surprins în imagini

Potrivit informațiilor apărute inițial în presa internațională, pilotul a reușit să se catapulteze chiar înainte ca aeronava să lovească solul. Sistemul de evacuare de urgență ar fi funcționat corespunzător, permițându-i să evite răniri grave sau consecințe fatale.

Filmările distribuite online surprind momentul în care acesta coboară cu parașuta, iar la scurt timp după aterizare poate fi văzut la sol. În imagini apar și mai mulți cetățeni kuweitieni care se apropie de pilot imediat după impact, înainte ca echipele de intervenție să ajungă în zonă.

Autoritățile au mobilizat rapid echipe pentru securizarea perimetrului și pentru a-i acorda asistență militarului american. Deocamdată, nu au fost oferite detalii oficiale extinse privind starea sa de sănătate, însă primele informații indică faptul că a supraviețuit incidentului.

Ancheta, încă în desfășurare

Cauza exactă a prăbușirii nu a fost stabilită. Oficialii militari urmează să analizeze mai multe ipoteze, de la o posibilă defecțiune tehnică până la dificultăți operaționale sau eventuale amenințări externe, având în vedere activitatea militară intensificată din zonă.

Modelul F-15 Strike Eagle este considerat unul dintre cele mai avansate avioane de luptă din dotarea SUA, fiind utilizat atât pentru misiuni de superioritate aeriană, cât și pentru lovituri la sol. Tocmai de aceea, orice incident care implică acest tip de aeronavă este tratat cu maximă atenție de autorități și de structurile de apărare.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
11:21
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
RĂZBOI Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:12
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
11:12
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
FLASH NEWS Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori
10:52
Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori
ECONOMIE Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”
10:47
Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”
ANALIZA de 10 Prăbușirea Republicii Islamice Iran ar fi un eșec strategic pentru Rusia lui Putin? Avertisment: „Moscova nu mai are nevoie de ajutorul Teheranului pentru a continua războiul din Ucraina”
10:00
Prăbușirea Republicii Islamice Iran ar fi un eșec strategic pentru Rusia lui Putin? Avertisment: „Moscova nu mai are nevoie de ajutorul Teheranului pentru a continua războiul din Ucraina”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce muștele își freacă „picioarele”?

Cele mai noi

Trimite acest link pe