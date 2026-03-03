Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare

Au apărut imagini video cu momentele de după prăbușirea unui avion de luptă american în Kuweit, surprinzând secvențe în care pilotul, catapultat cu câteva secunde înainte de impact, este văzut la sol, în timp ce mai mulți localnici se apropie de el.

Un avion de vânătoare de tip F-15 Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale United States Air Force s-a prăbușit recent pe teritoriul Kuweit, într-un incident care a atras atenția în contextul tensiunilor persistente din regiunea Golfului.

Momentul catapultării, surprins în imagini

Potrivit informațiilor apărute inițial în presa internațională, pilotul a reușit să se catapulteze chiar înainte ca aeronava să lovească solul. Sistemul de evacuare de urgență ar fi funcționat corespunzător, permițându-i să evite răniri grave sau consecințe fatale.

Filmările distribuite online surprind momentul în care acesta coboară cu parașuta, iar la scurt timp după aterizare poate fi văzut la sol. În imagini apar și mai mulți cetățeni kuweitieni care se apropie de pilot imediat după impact, înainte ca echipele de intervenție să ajungă în zonă.

Autoritățile au mobilizat rapid echipe pentru securizarea perimetrului și pentru a-i acorda asistență militarului american. Deocamdată, nu au fost oferite detalii oficiale extinse privind starea sa de sănătate, însă primele informații indică faptul că a supraviețuit incidentului.

Ancheta, încă în desfășurare

Cauza exactă a prăbușirii nu a fost stabilită. Oficialii militari urmează să analizeze mai multe ipoteze, de la o posibilă defecțiune tehnică până la dificultăți operaționale sau eventuale amenințări externe, având în vedere activitatea militară intensificată din zonă.

Modelul F-15 Strike Eagle este considerat unul dintre cele mai avansate avioane de luptă din dotarea SUA, fiind utilizat atât pentru misiuni de superioritate aeriană, cât și pentru lovituri la sol. Tocmai de aceea, orice incident care implică acest tip de aeronavă este tratat cu maximă atenție de autorități și de structurile de apărare.

