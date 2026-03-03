Prima pagină » Actualitate » MAE, anunț de ultimă oră pentru românii din Israel. Ce le-a fost pus la dispoziție

MAE, anunț de ultimă oră pentru românii din Israel. Ce le-a fost pus la dispoziție

03 mart. 2026, 10:55
MAE, anunț de ultimă oră pentru românii din Israel. Ce le-a fost pus la dispoziție

Ministerul Afacerilor Externe a făcut noi precizări pentru românii blocați în Israel. Potrivit comunicatului emis marți dimineața, ministerul Turismului din Israel a pus la dispoziție un formular oficial de înregistrare, destinat colectării datelor de contact ale turiștilor străini pentru a ușura comunicarea și asistența în procesul de plecare din țară pe cale terestră.

Sprijin pentru românii blocați în Orient

MAE le-a recomandat cetățenilor să completeze formularul doar dacă sunt turiști, iar zborurile le-au fost anulate. Formularul pus la dispoziție românilor este un instrument administrativ al statului gazdă care vine în sprijinul eforturilor de repatriere făcute de România.

În atenția cetățenilor români care sunt în Israel
În completarea măsurilor de asistență oferite de Celula de Criză a MAE, informăm cetățenii români care se află temporar în Statul Israel și întâmpină dificultăți în părăsirea teritoriului că Ministerul Turismului din Israel a pus la dispoziție un formular oficial de înregistrare.
Acest instrument este destinat colectării datelor de contact ale turiștilor străini pentru a facilita comunicarea și, unde este posibil, asistența în procesul de plecare din țară pe cale terestră.
Recomandări MAE:
– Completați formularul dacă sunteți turist și zborurile dumneavoastră au fost anulate.
– Rămâneți în contact cu misiunile diplomatice ale României.
– Urmăriți canalul nostru oficial de WhatsApp pentru actualizări în timp real
Reiterăm că acest formular este un instrument administrativ al statului gazdă care vine în sprijinul eforturilor noastre diplomatice de repatriere. Rămâneți prudenți, respectați indicațiile autorităților locale, siguranța dumneavoastră este prioritară”, se arată în comunicatul emis de MAE.
  • Luptele continuă să se extindă în Orientul Mijlociu. Israelul a bombardat, luni, obiective ale Hezbollah în Liban, ca răspuns la atacurile sale cu rachete. Conflictul care a intrat în cea de-a treia zi a făcut deja aproximativ 600 de victime, 555 numai în Iran, potrivit unui bilanț al Crucii roșii Iraniene. Numai în ultimele ore, cel puțin 20 de persoane au murit la Teheran și alte 35 în provincia Fars, din sud. În Liban, atacurile israeliene au provocat moartea a cel puțin 31 de persoane.

