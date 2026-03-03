Anunț ferm de la Paris. Președintele Emmanuel Macron a confirmat că Franța va lansa în 2036 primul submarin nuclear purtător de rachete din noua generație, parte a programului SNLE 3G.

Numele „L’Invincible” respectă tradiția Marinei franceze

„Foarte puține națiuni din lume sunt capabile să construiască astfel de submarine nucleare”, a spus Președintele Macron.

Marți, 3 martie, Emmanuel Macron a anunțat că primele secțiuni de oțel pentru noile nave au fost deja tăiate la șantierul naval din Cherbourg, iar pavilionul francez se va numi „L’Invincible” și va naviga în 2036.

”În conformitate cu tradiția care guvernează botezarea submarinelor noastre, am astăzi onoarea deosebită de a vă anunța că viitorul submarin nuclear lansator de rachete care va arbora pavilionul francez se va numi „L’Invincible” și va naviga în 2036. Primele tăieturi din oțelul care va forma carenele acestor noi submarine au început în urmă cu câteva luni la Cherbourg”, a adăugat el.

16 rachete nucleare și tehnologie îmbunătățită

Programul SNLE 3G a fost lansat oficial în 2021 și are ca obiectiv înlocuirea actualelor submarine strategice din clasa Le Triomphant, aflate în serviciu între 1994 și 2008. Denumirea „3G” marchează a treia generație de submarine nucleare lansatoare de rachete dezvoltate de Franța, după primul model intrat în serviciu în 1967.

Noile nave sunt proiectate pentru o durată operațională extinsă, până aproape de 2090. Vor reprezenta, pentru următoarele decenii, componenta oceanică a forței de descurajare nucleară franceze, una dintre cele două componente ale arsenalului strategic al tării.

La fel ca submarinele actuale, SNLE 3G vor putea transporta 16 rachete balistice nucleare. Diferența nu va sta în număr, ci în performanță. Potrivit Ministrului francez al Apărării, citat de BFMBusiness, noile submarine vor fi ușor mai lungi decât predecesoarele lor.

