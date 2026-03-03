Prima pagină » Știri externe » Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”

Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”

Mihai Tănase
03 mart. 2026, 10:47, Știri externe
Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”
Foto: Freepik.com

Prețul mediu al benzinei în SUA a depășit pragul de 3 dolari pe galon, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Creșterea pune presiune politică pe președintele Donald Trump, în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului.

Prețul mediu al benzinei la pompă în Statele Unite a trecut luni de 3 dolari pe galon pentru prima dată din noiembrie, potrivit datelor OPIS, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran.

Escaladarea conflictului a perturbat aprovizionarea globală cu petrol, după ce Teheranul a lovit instalații energetice din regiune și nave din Strâmtoarea Hormuz, rută esențială pentru comerțul global cu țiței. În acest context, țițeiul Brent a urcat cu peste 5 la sută, ajungând aproape de 77 de dolari pe baril, potrivit Reuters.com.

Creșterea cotațiilor petrolului s-a reflectat rapid în prețurile combustibililor. Potrivit estimărilor, benzina ar putea ajunge la 3,25 dolari pe galon în această săptămână, a declarat Tom Kloza, consilier principal al Gulf Oil.

Crește presiunea politică pe Trump

Prețurile mai mari la pompă reprezintă un risc politic pentru președintele Donald Trump și Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Aproape jumătate dintre respondenții unui sondaj Reuters Ipsos au afirmat că ar fi mai puțin dispuși să susțină campania împotriva Iranului dacă prețurile petrolului și gazelor vor continua să crească.

„Prețurile benzinei au un impact psihologic puternic. Ele reprezintă cifra inflației pe care consumatorii o văd în fiecare zi.”, a declarat Mark Malek, director de investiții la Siebert Financial.

Analiștii estimează că fiecare creștere de 10 dolari pe baril a prețului petrolului brut se traduce printr-un avans de aproximativ 25 de cenți pe galon la pompă. Problemele de rafinare ar putea amplifica și mai mult aceste scumpiri.

Datele GasBuddy arată că prețurile benzinei crescuseră deja timp de patru săptămâni consecutive înaintea atacurilor asupra Iranului, pe fondul tranziției sezoniere la combustibilul de vară, mai costisitor din cauza reglementărilor de mediu.

„În săptămâna următoare, prețurile benzinei vor fi probabil supuse unei presiuni ascendente crescute, pe măsură ce tendințele sezoniere continuă și piețele navighează în acest peisaj geopolitic în continuă evoluție”, a declarat analistul GasBuddy, Patrick De Haan.

Recomandarea autorului:

Războiul din Iran în direct, ziua a patra. Ambasada SUA de la Riad, atacată cu drone. Armata israeliană avansează în sudul Libanului

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv, în ceea ce privește atacul asupra Iranului: „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei, primii”
11:26
Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv, în ceea ce privește atacul asupra Iranului: „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei, primii”
FLASH NEWS Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
11:21
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
RĂZBOI Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:12
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
11:12
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
FLASH NEWS Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori
10:52
Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori
INCIDENT Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare
10:39
Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce muștele își freacă „picioarele”?

Cele mai noi

Trimite acest link pe