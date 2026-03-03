Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”

Prețul mediu al benzinei în SUA a depășit pragul de 3 dolari pe galon, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Creșterea pune presiune politică pe președintele Donald Trump, în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului.

Prețul mediu al benzinei la pompă în Statele Unite a trecut luni de 3 dolari pe galon pentru prima dată din noiembrie, potrivit datelor OPIS, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran.

Escaladarea conflictului a perturbat aprovizionarea globală cu petrol, după ce Teheranul a lovit instalații energetice din regiune și nave din Strâmtoarea Hormuz, rută esențială pentru comerțul global cu țiței. În acest context, țițeiul Brent a urcat cu peste 5 la sută, ajungând aproape de 77 de dolari pe baril, potrivit Reuters.com.

Creșterea cotațiilor petrolului s-a reflectat rapid în prețurile combustibililor. Potrivit estimărilor, benzina ar putea ajunge la 3,25 dolari pe galon în această săptămână, a declarat Tom Kloza, consilier principal al Gulf Oil.

Crește presiunea politică pe Trump

Prețurile mai mari la pompă reprezintă un risc politic pentru președintele Donald Trump și Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Aproape jumătate dintre respondenții unui sondaj Reuters Ipsos au afirmat că ar fi mai puțin dispuși să susțină campania împotriva Iranului dacă prețurile petrolului și gazelor vor continua să crească.

„Prețurile benzinei au un impact psihologic puternic. Ele reprezintă cifra inflației pe care consumatorii o văd în fiecare zi.”, a declarat Mark Malek, director de investiții la Siebert Financial.

Analiștii estimează că fiecare creștere de 10 dolari pe baril a prețului petrolului brut se traduce printr-un avans de aproximativ 25 de cenți pe galon la pompă. Problemele de rafinare ar putea amplifica și mai mult aceste scumpiri.

Datele GasBuddy arată că prețurile benzinei crescuseră deja timp de patru săptămâni consecutive înaintea atacurilor asupra Iranului, pe fondul tranziției sezoniere la combustibilul de vară, mai costisitor din cauza reglementărilor de mediu.

„În săptămâna următoare, prețurile benzinei vor fi probabil supuse unei presiuni ascendente crescute, pe măsură ce tendințele sezoniere continuă și piețele navighează în acest peisaj geopolitic în continuă evoluție”, a declarat analistul GasBuddy, Patrick De Haan.

Recomandarea autorului:

Războiul din Iran în direct, ziua a patra. Ambasada SUA de la Riad, atacată cu drone. Armata israeliană avansează în sudul Libanului