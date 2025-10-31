Două noi modele DACIA urmează să fie lansate. Schimbări importante și pentru Logan, în 2026

Vești noi pe piața auto din Europa. Dacia se pregătește de următorea etapă și are în plan să lanseze două modele noi, și anume nou model electric de segment A și un model compact de clasă C. Schimbări importante sunt anunțate și pentru modelul Logan, care, în anul 2026, va cunoaște inovații pe grupul motopropulsor.

Veștile sunt surprinzătoare pe piața auto. După o etapă în care au fost lansările cu facelifturile pentru Sandero, Jogger și Logan, precum și noi update-uri ale motorizării și transmisiilor, Dacia are în plan, în continuare, să își extindă gama. Două modele noi urmează să fie lansate, iar popularul model Dacia Logan va cunoaște un upgrade.

Dacia urmează să lanseze două modele noi

Frank Marotte, vicepreședintele Dacia, a oferit mai multe detalii referitoare la proiectele auto care se află în derulare, la momentul actual. În 2026, va fi lansat un nou model Dacia electric, iar vehiculul poartă numele de cod „C-Neo”. Face parte din segmentul A. Totodată, va fi lansat și un alt model compact de clasă C, iar acesta va fi anunțat la mijlocul anului 2026.

„Avem un model electric de succes în Europa, Spring, și am anunțat pentru 2026 un nou model electric de segment A. Pe lângă design to cost, am adoptat strategia design to weight, mașini mai ușoare. La Bigster, suntem cu circa 150 kg sub media segmentului. Vom aplica această filozofie pe viitoarele modele, în funcție de relevanță. Un al doilea model de segment C va fi anunțat în 2026. La mijlocul lui 2026 vom avea toate detaliile”, a precizt Frank Marotte, pentru Profit.ro.

Dacia Logan cu 120 CP și emisii de CO2 reduse

O schimbare considerabilă va fi și pentru popularul model Dacia Logan. Deși va rămâne fără o versiune hibridă și anul viitor, modelului îi vor fi aduse inovații pe grupul motopropulsor. Scopul este de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Totodată, vicepreședintele Dacia a precizat că „vom avea cel mai puternic Logan de până acum, de 120 CP”.

„Logan nu mai este vândut în Europa, ci doar în această regiune și este foarte popular în România. Nu avem electrificare programată pentru Logan, dar vom aduce inovații pe grupul motopropulsor, care vor reduce efectiv emisiile de CO2. Vom avea cel mai puternic Logan de până acum, de 120 CP, și totodată cel mai eficient, cu versiunea GPL”, a declarat vicepreședintele Dacia.

De altfel, noile modele Dacia vor include sisteme de siguranță modernizate:

Frânare automată de urgență;

Monitorizarea atenției șoferului;

Butonul „My Safety” specific pentru configurarea rapidă a asistențelor.

Sursă foto: Shutterstock