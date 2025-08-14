Prima pagină » Actualitate » Efectele reformei din ÎNVĂȚĂMÂNT: Peste 500 de unități școlare își pierd statutul de personalitate juridică

Efectele reformei din ÎNVĂȚĂMÂNT: Peste 500 de unități școlare își pierd statutul de personalitate juridică

Ruxandra Radulescu
14 aug. 2025, 17:15, Actualitate
Efectele reformei din ÎNVĂȚĂMÂNT: Peste 500 de unități școlare își pierd statutul de personalitate juridică
Sursa FOTO - caracter ilustrativ

Ministerul Educației a anunțat joi, 14 august, a anunțat că a ajuns în posesia propunerilor de reorganizare a rețelei școlare naționale și, potrivit acestui plan, 507 de unități școlare urmează a deveni structuri școlare arondate altor unități. Acest aspect nu presupune închiderea fizică a unităților. 

”În urma colaborării între autorităţile locale (primării) şi inspectoratele şcolare judeţene, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a primit propunerile de reorganizare a reţelei şcolare naţionale, pornind de la analiza iniţială, potrivit căreia circa 850 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică nu îndeplineau pragul minim de elevi/preşcolari prevăzut în Legea 141/2025.

Urmare a procesului de reorganizare, 507 unităţi şcolare cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unităţi cu personalitate juridică existente) devin structuri şcolare arondate altor unităţi”, a trannsmis, joi, Ministerul Educaţiei.

Potrivit sursei citate, în cadrul procesului de reorganizare a celor 850 de unităţi şcolare, unele instituții s-au reorganizat prin fuziune între ele, iar altele s-au reorganizat cu unităţi şcolare care îndeplineau deja pragul minim de elevi/preşcolari prevazut în Legea 141/2025.

”Această schimbare de statut juridic nu presupune închiderea fizică a unităților de învățământ, nu obligă la relocarea activităților educaționale şi nu implică renunțarea la posturile existente, cu excepția celui de director din unitatea fără personalitate juridică”, a mai transmis instituția citată.

De asemenea, în contextul măsurilor fiscal-bugetare, ministerul a lăsat posibilitatea ca fiecare unitate administrativ – teritorială (UAT) să poată avea cel puţin o unitate de învăţământ cu personalitate juridică.

”Dincolo de urgenţa generată de criza fiscal-bugetară, prin acest demers se reduce din fragmentarea reţelei şcolare, generându-se astfel şi un efect subsecvent pozitiv, dar şi premisele unui proces mai eficient în stabilirea normelor didactice.

Având ca punct de pornire această experienţă impusă de criza fiscal-bugetară, se va face o analiză a modului de funcţionare implicat de această redimensionare a reţelei, iar acolo unde va fi nevoie de eficientizări, acestea se vor face prin coordonarea autorităţilor locale cu inspectoratele şcolare, pentru anii şcolari viitori”, au mai transmis reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Ministerul Educației a subliniat că ”absolut toate acţiunile care vizează reorganizarea reţelei şcolare au ca numitor comun interesul superior al copilului şi asigurarea unei educaţii incluzive de calitate, în contextul restrictiv impus de criza fiscal-bugetară”.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării va comunica în mod constant în privinţa procesului de reorganizare a reţelei şcolare – pe măsură ce acest proces se finalizează în judeţe şi se actualizează informaţiile.

Foto: Envato

Citește și

ACTUALITATE Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv
19:21
Institutului Național de Statistică de la Sofia anunță venituri RECORD pentru hotelurile din Bulgaria. Și românii cotizează masiv
ACTUALITATE Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE
18:59
Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE
ACTUALITATE CNSU a aprobat o nouă HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare de urgență sinistraților din Neamț și Suceava. Ce sume vor primi
18:17
CNSU a aprobat o nouă HOTĂRÂRE pentru acordarea de ajutoare de urgență sinistraților din Neamț și Suceava. Ce sume vor primi
ULTIMA ORĂ Caz deschizător de drumuri în justiție? Președinta Judecătoriei Satu Mare a obținut ordin de PROTECȚIE într-o speță de hărțuire online
18:17
Caz deschizător de drumuri în justiție? Președinta Judecătoriei Satu Mare a obținut ordin de PROTECȚIE într-o speță de hărțuire online
ACTUALITATE Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!”
18:16
Rugină și mizerie, păstrate la rece, în niște magazine din Caraș Severin/Comisar ANPC: „E boală curată aici!”
POLITICĂ Bolojan, poreclit „Premierul Taie-Tot” de un lider PSD: „Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării”
18:10
Bolojan, poreclit „Premierul Taie-Tot” de un lider PSD: „Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării”
Mediafax
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Cancan.ro
Iepurii care i-au speriat pe cercetători! De ce au excrescențe pe cap sub formă de coarne
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Click
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
Wowbiz
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Cancan.ro
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
observatornews.ro
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Evz.ro
Căderea Danei Marijuana. De la succes la droguri, sărăcie și închisoare
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
RadioImpuls
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Oasele dintr-o peșteră din Norvegia dezvăluie soarta animalelor din Era Glaciară
SĂNĂTATE CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
19:17
CNAS anunță că a solicitat fonduri suplimentare pentru tratamentele oncologice. Banii ar putea veni la rectificarea bugetară
EXTERNE Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
19:05
Marco Rubio: Trump va intra la discuțiile cu Putin cu SPERANȚA de a opri luptele din Ucraina
EXTERNE Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
19:01
Trump admite posibilitatea unui EȘEC al summitului din Alaska /Ce intenționează să facă liderul SUA după întâlnirea cu Putin
SPORT A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga
18:59
A plecat de la FCSB în ziua meciului cu Drita. Jucătorul, prezentat la noua echipă din Superliga
EXTERNE Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
18:59
Zelenski mulțumește aliaților europeni: Au asigurat fonduri de peste 1 miliard pentru achiziționarea ARMAMENTULUI american
REȚETE Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene
18:59
Ingredientul care nu trebuie pus niciodată pe o PIZZA, indiferent de sortiment. Este consideră o „crimă” la adresa bucătăriei italiene