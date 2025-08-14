Prima pagină » Actualitate » Mihai Fifor atrage atenția asupra consecințelor DEZASTRUOASE ale măsurilor din Educație: „Cât se reduce deficitul prin măcelul ăsta? Ridicol de puțin”

Mihai Fifor atrage atenția asupra consecințelor DEZASTRUOASE ale măsurilor din Educație: „Cât se reduce deficitul prin măcelul ăsta? Ridicol de puțin”

Ruxandra Radulescu
14 aug. 2025, 11:04, Actualitate
Mihai Fifor atrage atenția asupra consecințelor DEZASTRUOASE ale măsurilor din Educație:

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a criticat dur măsurile de austeritate din Educație, impuse de ministrul Daniel David, despre care a declarat că reprezintă „o lovitură cu barda aplicată în șansa generațiilor care vin”. De asemenea, Fifor a subliniat că astfel de acțiuni vor aduce „ridicol de puțin” la bugetul de stat, însă daunele pe termen lung vor fi „ireparabile”. 

Mihai Fifor atrage atenția asupra consecințelor pe care le pot genera măsurile de austeritate impuse de ministrul Educației, Daniel David, care vor adânci problema abandonului școlar, având în vedere că „România are cea mai mare rată a părăsirii timpurii a școlii din U.E.”

„Când ai o țară fruntașă în UE la abandon școlar și analfabetism funcțional, când te confrunți cu o depopulare accelerată – cea mai mare migrație în timp de pace din Europa și un sistem de învățământ slăbit de ani întregi de reforme la reforme la reforme, era de așteptat să construiești soluții pentru viitor. În schimb, ceea ce primim este o lovitură cu barda aplicată exact acolo unde doare cel mai mult: în sistemul de educație și în șansa generațiilor care vin.

România are, conform Eurostat 2024, cea mai mare rată a părăsirii timpurii a școlii din Uniunea Europeană: 16,8% dintre tinerii între 18 și 24 de ani renunță la educație după gimnaziu, față de media UE de 9,3%. Asta înseamnă că aproape unul din șase tineri români rămâne fără o calificare minimă, fără șanse reale pe piața muncii și fără un viitor competitiv.”, a precizat Mihai Fifor.

„Aceasta nu este o politică educațională — este o crasă necunoaștere a realității din România”

Deputatul PSD menționează că o creștere a normei de învățământ va duce „inevitabil” la concedieri „într-un sistem deja sărăcit de cadre didactice”, iar comasarea școlilor „fără soluții reale pentru transportul elevilor” îi va determina pe elevi să parcurgă zeci de kilometri până șa școală. Mihai Fifor numește aceste măsuri rezultatul unei gândiri de o „obtuzitate fenomenală la limita absurdului.”

„Și, în loc să fie abordată această urgență, „reforma” aduce:

Mărirea normelor didactice – ceea ce va duce inevitabil la concedieri și la pierderea de personal calificat format cu greu. Să fie clar! Într-un sistem deja sărăcit de cadre didactice, fiecare profesor pierdut înseamnă o verigă lipsă care nu se mai înlocuiește ușor.

Comasarea școlilor – închiderea unităților din sate și comunități mici, fără soluții reale pentru transportul elevilor, care ajung să petreacă ore pe drum, uneori pe distanțe de zeci de kilometri.

Lipsa acută a infrastructurii de mobilitate școlară – nici microbuze școlare suficiente, nici rute dedicate, nici posibilitatea angajării de șoferi, nici sprijin logistic pentru comunitățile afectate.

Să nu înțelegi, în acest moment, nevoia uriașă a României de forță de muncă calificată, să nu susții legătura dintre economie și formarea din liceele tehnologice, dar să comasezi, să dai afară și să tai — asta arată o obtuzitate fenomenală, la limita absurdului.

În mediul rural, unde abia se găsesc suplinitori pentru a acoperi catedrele, aceste măsuri vor lovi direct în comunități și vor împinge și mai mulți copii spre abandon. Generații pierdute! Bombă cu ceas.

Aceasta nu este o politică educațională — este o crasă necunoaștere a realității din România. De la înălțimea fotoliului de ministru, România reală este prea departe pentru a fi văzută și înțeleasă. Iar atunci când guvernezi din birou, pe baza unor tabele și grafice, fără să fi intrat vreodată într-o școală dintr-un sat izolat, rezultatul nu poate fi decât un plan de distrugere a însăși temeliei acestei țări, mascat în „reformă”.”, menționează Mihai Fifor.

„Cât se reduce deficitul României prin măcelul ăsta? Ridicol de puțin”

„Cât se reduce deficitul României prin măcelul ăsta? Ridicol de puțin. Cât de mari sunt daunele pe termen mediu și lung? Uriașe. IREPARABILE!!!
Într-o țară care deja pierde capital uman pe bandă rulantă, asemenea decizii nu reprezintă doar o greșeală politică. Pe termen lung, ele sunt un atentat la însăși existența statului român. Fără educație accesibilă și de calitate, nu există dezvoltare, nu există economie competitivă, nu există securitate națională.”

Foto: facebook/ Mihai Fifor

