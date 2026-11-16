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Ion Cristoiu: Nicușor Dan se încăpățânează să nu răspundă la întrebarea – De ce lipsește România din Delegația europeană de la negocierile ruso-ucrainene?

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„Summitul informal de la Dublin, la care liderii UE au decis delegația, care va participa în numele Europei la Convorbirile de Pace ruso-ucrainene de la Abu Dhabi, mediate de americani, acest summit se înscrie în seria de momente umilitoare pentru România”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul video zilnic.

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La această reuniune, România nu a fost înscrisă printre membrii delegației care vor reprezenta Europa. Delegația va fi alcătuită din reprezentanți ai Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei și Poloniei, precum și reprezentanți a două instituții ale Uniunii Europene. Decizia a venit după ce emisarii lui Trump au anunțat că Rusia ar fi de acord să participe și o delegație în numele Europei, au fost multe discuții cine să reprezinte Europa, având în vedere că nu s-a ajuns la niciun rezultat, s-a propus o delegație. Și, repet, din această delegație nu face parte România. Nu cred că trebuie să mai insist de ce trebuia să facă parte România. 1- România are o frontieră uriașă cu Ucraina. Orice acord de pace ruso-ucrainean trebuie să includă și interesele României ca țară vecină cu Ucraina și ca țară riverană. Din acest punct de vedere, mult mai necesar era să fie România la negocieri decât Italia, Marea Britanie. 2 – România este țara cea mai afectată din UE de războiul ruso-ucrainean, mai precis, de escaladarea lui la nivelul dronelor aeriene și maritime.

Suntem victimele blocării circulației libere prin Marea Neagră, ca urmare a războiului dintre ruși și ucraineni, în care rușii vânează navele ucrainene și ucrainenii navele rusești, suntem victimele dronelor rusești care intră în spațiul nostru aerian, desigur, nu dinadins, dar pentru a le doborî ridicăm avioane de vânătoare, cheltuim bani, suntem cu Delta și cu toată zona mărginașă Ucrainei victima unui Ro-alert, a stării de tensiune, s-a redus turismul, suntem victima cerinței din partea UE de a da ajutor militar și financiar Ucrainei. Din acest punct de vedere, România trebuia să fie prezentă la negocieri pentru a cere să se achite nota de plată de către cele două beligerante. România nu face parte din delegație. În aceste condiții, apare o întrebare crucială: de ce nu e prezentă și România.

La această întrebare, Nicușor Dan nu a răspuns și nu răspunde. E o întrebare pe care politicienii nu au pus-o, nu au pus-o nici jurnaliștii. Eu am pus-o în fiecare jurnal video, o pun și acum, dar de data aceasta, sub forma: de ce nu răspunde Nicușor Dan. Am cerut și am fost refuzați, s-a decis ca interesele noastre să fie reprezentate de Polonia, este absolut necesar ca noi, românii, să știm de la președintele României de ce țara noastră nu este acolo unde îi era locul, și anume, în delegația europeană, de la negocierile de la Abu Dhabi.

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