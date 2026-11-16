Panică în Republica Moldova. Trei avioane de mici dimensiuni au fost confundate cu drone

Trei avioane de mici dimensiuni au provocat îngrijorare în Republica Moldova, după ce au fost observate, duminică seară, survolând municipiul Chișinău. Mai mulți locuitori le-au confundat cu drone, iar imaginile au început să circule pe rețelele sociale.

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a anunțat că cele trei aeronave observate în seara zilei de 15 noiembrie, survolând municipiul Chișinău nu erau drone, ci avioane de mici dimensiuni, de tip SR-20, care veneau din Brno, Cehia, cu destinația Chișinău. Acestea au întâmpinat dificultăți de recepționare a semnalului GPS, iar serviciile de trafic aerian le-au ghidat pentru apropierea și aterizarea la Chișinău.

O altă aeronavă a survolat Republica Moldova pentru cartografiere

AAC a explicat că, tot duminică, în spațiul aerian al Republicii Moldova a operat și o altă aeronavă de mici dimensiuni, care efectua zboruri pentru servicii de cartografiere și aerofotografiere.

Precizările au venit după ce pe rețelele sociale au apărut imagini și informații despre presupuse drone care ar fi survolat capitala.

Autoritatea Aeronautică Civilă îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite distribuirea informațiilor neverificate, care pot genera îngrijorări nejustificate.