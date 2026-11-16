Efectele dosarului șpăgilor de la Permise Sibiu: candidații, trimiși la Vâlcea sau Alba. „Îi afectează pe elevi”

Apar efectele ultimul dosar al șpăgilor de la Permise Sibiu: examinările durează până seara, scrie Turnul Sfatului. Din cauza situației create, unii instructori își îndeamnă elevii care doresc să obțină permisul de conduce să se ducă la Vâlcea sau Alba, în județele învecinate.

În Sibiu, 14 persoane, dintre care cinci polițiști de la Serviciul de permise auto, sunt cercetate pentru luare de mită.

Tensiuni printre instructorii auto

Jurnaliștii de la Turnul Sfatului au mers să discute cu instructorii, însă tensiunea printre aceștia era, deja, ridicată. „Pentru șpăgi mergeți și vorbiți acolo, nu cu noi”, a spus unul dintre instructori, arătând spre zona unde se aflau examinatorii. Mai departe, el a arătat că reducerea personalului disponibil este încă o problemă pe lista lungă a „bubelor” din sistem: „Bineînțeles că îi afectează pe elevi, că doar pe cine altcineva să afecteze. Oricum erau puțini examinatori și înainte, cam vreo șapte-opt, iar acum au rămas și mai puțini. Astfel, au crescut și timpii”.

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Un alt instructor a confirmat situația apărută: „Acum, examinările durează până pe la șase seara. Înainte erau gata în jur de doi, maxim mai dura până la trei sau patru după-amiaza. Pe lângă asta mai apare și problema timpului mare de așteptare între sală și oraș”.

Cineva recunoaște că și-a sfătuit elevii să meargă în județele învecinate pentru a susține proba practică:

„Le-am zis elevilor mei să încerce să facă ceva, să semneze toți că ei nu vor să aștepte atât, să angajeze prefectura polițiști, să rezolve cumva situația asta. Le-am recomandat și să încerce să dea proba în alt oraș, nu este așa de greu. Regulile de circulație tot aceleași sunt. În Vâlcea durează aproximativ două-trei săptămâni de la proba teoretică la cea practică, iar la Alba tot cam la fel, în timp ce aici durează două-trei luni. Elevilor nu ar trebui să le fie frică să dea în alt oraș. Cunosc persoane care au mers și au dat în Vâlcea, iar examinatorii de acolo chiar au rămas plăcut impresionați de faptul că au învățat să conducă bine aici, la Sibiu”.

Polițiști de la Permise, acuzați de luare de mită

La 5 noiembrie, Tribunalul Sibiu a dispus arestarea preventivă a cinci polițiști de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu. Anchetatorii au stabilit că mita cerută de polițiști varia între 50 și 2.000 de euro, iar banii se dădeau pentru promovarea probei practice, pentru eliberarea rapidă a cărților de identitate sau pentru înmatriculări.

Polițiștii în cauză sunt cercetați pentru între două și 10 infracțiuni de luare de mită sau complicitate la luare de mită.

Contestațiile depuse de avocații polițiștilor au fost admise de Curtea de Apel Alba, care i-a plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, până pe 10 ianuarie 2027. Pe toată această perioadă, ei trebuie să poarte brățară electronică și nu au voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar.