Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă

Plita electrică cu inducție, deși este un electrocasnic de ultimă generație este unul din cele mai energofage aparate din casă. Prin comparație, cu celelalte electrocasnice, consumul de curent al plitei este enorm. Plita, folosita la capacitate maxima timp de aproape 3 ore „mănancă” la fel de mult curent (și costă tot 20 lei) cât frigiderul într-o lună de zile.

O plită cu inducție performantă, cu functia „Boost” activată pe mai multe zone de gătit, poate ajunge la un consum de 7.200W (7.2 kW).

Prin comparație, un frigider modern din clasa energetică C sau D consumă în medie între 15 si 25 kWh pe lună. Dacă luam o medie de 20 kWh/lună și un pret al energiei de aproximativ 1.10 leu/kWh (preț plafonat în România pentru consum mic), costul lunar este de aproximativ 20 lei.

Folosind plita standard de 7.2 kW, ajungem în aproximativ 3 ore la consumul plitei, de 20 kWh.

