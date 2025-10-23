Facturile la energie electrică sunt în octombrie 2025 o preocupare majoră pentru mulți români, mai ales în sezonul rececând costurile sunt ceva mai ridicate. Gândul vă prezintă un top 10 al celor mai mari consumatori de curent dintr-un apartament obișnuit de 2-3 camere, locuit de 2-3 persoane, alături de costul lunar estimat pentru fiecare aparat.

Pe măsură ce temperaturile scad, iar aparatele electrocasnice funcționează mai mult, consumul de energie crește considerabil. Am făcut topul celor mai mari 10 consumatoare de energie electrică dintr-un apartament tipic, alături de puterea medie, durata estimată de utilizare pe lună și costul aproximativ al consumului.

Calculul a fost realizat pe baza unui preț mediu al energiei electrice de 1 leu/kWh, cu variații posibile între 0,8 și 1,5 lei/kWh, în funcție de contractul de furnizare.

Astfel, potrivit tabelului, cel mai puțin, adică, pe locul I, se află televizorul boilerul electric sau caloriferul electric, cu o putere medie de 2500W, care consumă în 90 de ore pe lună udeva la 225 kWh. Costul lunar la curent este de 225 lei.

Al doilea cel mai mare consumator electrocasnic este aparatul de aer conditionat. Acesta are în medie 2.000 W și la o funcționare medie de 60h pe lună, consumă 120kWh, ceea ce înseamnă 120 de lei.

Al treilea „vampir” de energie din casă este fierul de călcat, care are o putere medie de 1.800 W și la un un nivel de folosire lunară în medie de 10 ore, acesta consumă circa 18kWh, ceea ce înseamnă 18 lei.

Pe locul patru se află masina de spălat vase. Aceasta are în medie o putere instaltă de 1.500 W și la o durată medie de funcționare de 15 ore pe lună, consumă aproximativ 22,5 kWh, adică 23 de lei.

Pe locul 5 regăsim cuptorul electric, cu o putere medie de 2.000 W, care la o durată de funcționare de 15 ore lunar, consumă 30kWh, adică 30 de lei.

A șasea poziție este ocupată de cuptorul cu microunde, care are în medie o putere instalată de circa 800W. La o durată medie de funcționare de 10 ore, acesta consumă 8kWh, adică 8 lei.

Frigiderul sau combina frigorifică se clasează pe locul șapte în clasamentul nostru. Acesta are în medie o putere instată de 150W și la o durată medie de funcționare de 240j, consumă în medie 36 kWh, adică 36 de lei.

Pe locul 9 se află televizorul cu LED, care are în medie o putere instalată de 120W. La o durată medie de funcționare de 120 de ore lunar, acesta consumă în jur de 14 lei.

Și în final, pe locul 10 se află laptopul, care are o putere medie instalată de 100W. Funcționând în medie 90 de ore, acesta consumă în jur de 9kHh, ceea ce se traduce în 9 lei.