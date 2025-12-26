Elena Ionescu are o nouă relație. ”Sunt cu cineva, sunt liniștită și fericită”

Cântăreața Elena Ionescu, în vârstă de 37 de ani, a oferit câteva detalii despre viața sa sentimentală din prezent. Aceasta are o nouă relație.



Elena Ionescu este un nume cunoscut în industria muzicală din România. Elena Ionescu a fost căsătorită cu Dragoș Stanciu, împreună cu care are un băiețel, Răzvan. După separarea de soț, Elena Ionescu își crește singură copilul.

Fiul Elenei Ionescu are șapte ani și face sport de performanță. Acesta este portar la FCSB juniori.

Elena Ionescu a oferit amănunte din viața sa sentimentală într-un interviu pentru spynews.ro.

Elena Ionescu are o nouă relație. ”Vedem ce-o vrea bunul Dumnezeu”

”Am fost discretă cu viața mea personală, asta pentru că nu îmi doresc să se vorbească despre viața mea personală. Sunt cu cineva de ceva timp, iar ceea ce am postat a fost, așa, pentru mine, cumva, nedorind să dau mai multe detalii până când nu voi concretiza această relație pentru viitor, adică să mă căsătoresc. Că așa știi cum e, nu îmi place să se scrie despre persoanele pe care le cunosc sau cu care sunt în relație, în cunoaștere”, a precizat Elena Ionescu pentru sursa mai sus-menționată.

”Așa că da, sunt cu cineva, sunt liniștită și fericită și, de aici înainte, vedem ce-o vrea bunul Dumnezeu”, a adăugat artista.