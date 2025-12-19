Prima pagină » Actualitate » Elena Ionescu dă detalii despre fiul său. ”Pentru mine este o mulțumire totală”

19 dec. 2025, 12:30, Actualitate
Cântăreața Elena Ionescu, în vârstă de 37 de ani, a dat detalii despre fiul ei, Răzvan. ”Pentru mine este o mulțumire totală” , a afirmat artista.

Elena Ionescu este un nume cunoscut în industria muzicală din România.  Elena Ionescu a fost căsătorită cu Dragoș Stanciu, împreună cu care are un băiețel, Răzvan. După separarea de soț, Elena Ionescu își crește singură copilul.

Fiul Elenei Ionescu are șapte ani și face sport de performanță. Acesta este portar la FCSB juniori.

”Ca și planuri, de sărbători sunt cu familia. Răzvănel e foarte bine, performează foarte mult în ceea ce face el acum, pe fotbal. Este portar la FCSB, a intrat deja la junior, la profesioniști, ceea ce pentru mine este o mulțumire totală”, a declarat Elena Ionescu pentru click.ro.

Artista a spus și cum a fost anul 2025 pentru ea și ce planuri are pentru 2026:

”2025 a fost un an foarte bun pentru mine, cu multe realizări, chiar dacă eu nu am lansat multe pe partea muzicală, am avut foarte multe evenimente, concerte, ceea ce îmi doresc să am și anul viitor. 2026 este rezervat pentru multă muzică bună și frumoasă”.

