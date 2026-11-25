Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va identifica soluții pentru suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat, după ce peste 800 de absolvenți de medicină care au obținut punctajul de promovare la concursul din 2026 au rămas fără un loc sau un post. Oficialul a precizat că va prezenta soluția până la finalul acestei săptămâni, în urma discuțiilor cu reprezentanții universităților și facultăților de medicină.

Peste 7.000 de absolvenți s-au înscris la concursul de rezidențiat din acest an, iar mai mult de 6.000 au obținut punctajul de trecere. Cu toate acestea, numărul locurilor și posturilor disponibile nu a fost suficient pentru toți candidații care au promovat examenul.

Peste 800 de candidați au promovat examenul, dar au rămas fără loc la rezidențiat

Anunțul ministrului Sănătății a venit după finalizarea repartiției locurilor și posturilor scoase la concursul de rezidențiat din 2026, care s-a încheiat marți seară.

Potrivit datelor prezentate de Alexandru Rogobete, peste 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină au participat la concurs, iar mai mult de 6.000 au reușit să obțină punctajul necesar pentru promovare.

Cu toate acestea, peste 800 de tineri care au trecut examenul nu au reușit să obțină un loc sau un post de rezident, situație care a readus în atenție problema numărului de locuri disponibile în sistemul de pregătire medicală.

Alexandru Rogobete îl acuză pe Ilie Bolojan pentru numărul insuficient de locuri

Ministrul Sănătății susține că situația a fost generată de numărul insuficient de locuri aprobate prin hotărâre de guvern în iunie 2026, în perioada în care Ilie Bolojan ocupa funcția de premier interimar.

Alexandru Rogobete a criticat decizia fostului guvern și a făcut referire la poziția exprimată anterior de Ilie Bolojan, potrivit căreia România ar avea mai mulți absolvenți de medicină decât necesită sistemul de rezidențiat.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul Sănătății a explicat că numărul locurilor aprobate nu a fost dimensionat corespunzător în raport cu numărul candidaților care au promovat concursul.

Oficialul a subliniat că peste 800 de absolvenți au rămas fără posibilitatea de a-și continua pregătirea profesională în sistemul de rezidențiat din România, deși au obținut punctajul de trecere.

Când va fi anunțată soluția pentru suplimentarea locurilor la rezidențiat

Alexandru Rogobete a precizat că a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții universităților și ai facultăților de medicină, în cadrul căreia au fost discutate posibile soluții pentru rezolvarea situației.

Ministrul a anunțat că va prezenta public, până la finalul acestei săptămâni, măsurile identificate pentru suplimentarea numărului de locuri la rezidențiat.

Obiectivul declarat al Ministerului Sănătății este ca absolvenții care au obținut punctajul de promovare la concursul din 2026 să aibă posibilitatea de a-și continua pregătirea profesională în România.