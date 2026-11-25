Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Dumitru Dragomir a vorbit despre experiențele sale judiciare și despre procesele care l-au vizat timp de 27 de ani. Pornind de la propria experiență, acesta a comparat situația sa cu cea a lui Călin Georgescu, despre care a afirmat că ar fi fost ținta unor acțiuni care l-ar fi vizat de fapt și pe Nicușor Dan. Dumitru Dragomir l-a sfătuit pe fostul candidat la prezidențiale să reziste presiunilor și a explicat cum a reușit să treacă peste procesele care i-au marcat viața. Recent, Călin Georgescu a fost eliberat de închisoare după aproape două luni și plasat în arest la domiciliu. Fostul candidat la prezidențiale este cercetat în cinci dosare penale. Urmărește emisiunea live aici.

Dumitru Dragomir îl îndeamnă pe Georgescu să reziste în fața sistemului

Dumitru Dragomir a relatat că, după intrarea în partidul lui Corneliu Vadim Tudor, a inițiat singur legea împotriva huliganismului, demers care ar fi declanșat o serie de procese împotriva sa. Acesta a făcut o paralelă cu situația lui Călin Georgescu și a susținut că acțiunile împotriva fostului candidat nu l-ar fi vizat doar pe acesta, ci și pe Nicușor Dan. Totodată, i-a transmis și un mesaj fostului candidat la prezidențiale și anume să reziste preisunii sistemului, deoarece dacă nu e vinovat de ceva, nu are ce să i se întâmple.

„Când am intrat în partid, la Vadim, m-am apucat să fac și legea aceea împotriva huliganismului, singur. Sunt singurul din istoria postdecembristă care a făcut singur o lege organică. A început o avalanșă împotriva mea: procese peste procese.

Așa și la Georgescu. Ce i se întâmplă acum? Părerea mea este că, în ultima parte, n-au vrut să lovească numai în Georgescu. Au vrut să lovească și în Nicușor Dan. Tot ce i se întâmplă lui Georgescu este din cauza lui Nicușor Dan.

Sistemul te poate dărâma. Dacă ești un om tare și reziști, de aceea îi recomand lui Georgescu să reziste. Dacă nu e vinovat de ceva, nu i se întâmplă nimic”, a povestit Dumitru Dragomir.

Dragomir susține că Georgescu este supus acelorași presiuni judiciare prin care a trecut el timp de 27 de ani

Dumitru Dragomir a povestit că a trecut cu zâmbetul pe buze peste toate obstacolele judiciare, în ciuda îngrijorărilor familiei sale. Acesta a susținut că, în lipsa unor probe, nu avea motive să se teamă de condamnare. Totodată, a avertizat că două sau trei probe pot fi suficiente pentru a distruge viața unui om și familia acestuia.

În final, a comparat din nou situația sa cu cea a lui Călin Georgescu, despre care a afirmat că este supus unor presiuni similare celor prin care a trecut el timp de 27 de ani.

„Eu, cu zâmbetul pe buze, am trecut peste toate obstacolele. Familia mea era obsedată, credea că sunt eu obsedat. Eu le spuneam: „Bă, dacă eu nu am făcut asta, de ce să mă duc la pușcărie? Nu este adevărat. Au vreo probă? Nu!”

Dacă au două-trei elemente de probă, nu ai nicio șansă. Te curăță cu zâmbetul pe buze, îți distruge familia, îți distruge tot. Dacă, în decursul vieții, ai avut grijă de viața mea și să nu depășești anumite linii roșii, n-au ce să-ți facă.

Așa și cu Georgescu. Îl chinuie, așa cum m-au chinuit pe mine timp de 27 de ani, prin procese”, a mai adăugat Dumitru Dragomir.

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Călin Georgescu a fost eliberat din închisoare după 56 de zile și plasat în arest la domiciliu

Călin Georgescu a fost eliberat din arestul preventiv – după 56 de zile – și plasat în arest la domiciliu, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. Magistrații au respins contestația procurorilor DIICOT și au menținut soluția Tribunalului București, care dispusese înlocuirea măsurii preventive. Fostul candidat la alegerile prezidențiale părăsește astfel Arestul Central al Poliției Capitalei, după aproape două luni petrecute în spatele gratiilor. Problemele sale judiciare sunt însă departe de a se fi încheiat, Georgescu fiind vizat de cinci dosare penale, dintre care trei au fost deja trimise în judecată.

Hotărârea Curții de Apel București reprezintă o schimbare importantă în situația juridică a fostului prezidențiabil, arestat preventiv din 29 septembrie 2026 într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Călin Georgescu nu beneficiază însă de libertate deplină, fiind obligat să respecte condițiile impuse de instanță pe durata arestului la domiciliu.

Procurorii DIICOT s-au opus eliberării lui Călin Georgescu

Decizia vine după o dispută juridică între apărarea fostului candidat și procurorii DIICOT, care au susținut necesitatea menținerii acestuia în arest preventiv.

Tribunalul București admisese solicitarea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, însă anchetatorii au contestat soluția, invocând gravitatea acuzațiilor și circumstanțele în care ar fi fost comise faptele.

În dosarul respectiv, Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați că ar fi fost implicați într-o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost obținuți în contextul unor promisiuni privind facilitarea accesului la finanțări și dezvoltarea unor afaceri.

Procurorii DIICOT au finalizat urmărirea penală și au dispus, la 11 noiembrie 2026, trimiterea celor doi în judecată, dosarul ajungând pe rolul Tribunalului Ilfov.

Cinci dosare penale pe numele lui Călin Georgescu

Eliberarea din arestul preventiv nu înseamnă și încheierea problemelor judiciare ale lui Călin Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat de cinci dosare penale, aflate în diferite stadii procesuale, unele în faza de judecată, iar altele în etapa cercetărilor.

Într-unul dintre dosare, Georgescu a fost trimis în judecată pentru promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război, precum și pentru promovarea unor idei și doctrine fasciste și legionare.

Un alt dosar, aflat pe rolul Curții de Apel București, vizează acuzații de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false. În această cauză au fost trimiși în judecată și Horațiu Potra, alături de mai multe persoane din gruparea sa.

Cel de-al treilea dosar este cel instrumentat de DIICOT, privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro și constituirea unui grup infracțional organizat, cauză în care a fost dispusă arestarea preventivă a fostului prezidențiabil.

Georgescu mai este vizat de o anchetă referitoare la presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în legătură cu verificarea locuinței sale din Mogoșoaia pentru identificarea unor mijloace de supraveghere tehnică.

Al cincilea dosar a fost deschis în urma unui presupus salut legionar făcut în public, la ieșirea dintr-o secție de poliție din Buftea.