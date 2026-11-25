Tribunalul Argeș a dispus astăzi arestarea preventivă pentru 30 de zile a primarului PNL din Cicănești, din județul Argeș,Ion Ionescu, conform surselor Gândul. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, marți, 26 noiembrie, și este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Conform ultimei declarații de avere, primarul și soția acestuia au în conturi 880.000 de euro, 14 terenuri și 7 imobile.

Primarul din Cicănești ar fi cerut bani pentru un contract de lucraări de reparație

Ion Ionescu a fost prins într-un flagrant, marti 24 noiebrie, organizat de oamenii legii în nordul județului. Potrivit procurorilor, Ion Ionescu ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra reprezentanților serviciului local de utilități publice (apă și canalizare) pentru a facilita atribuirea directă a unui contract de lucrări de reparație a stației de epurare a apelor menajere din comuna Cicănești, contract a cărui valoare totală se ridică la aproximativ 360.000 de lei, fără TVA.

Anchetatorii arată că, după încheierea contractului în luna ianuarie 2026, suspectul ar fi pretins de la administratorul firmei executante un procent de 10% din valoarea fără TVA a fiecărei facturi decontate. Astfel, în perioada martie–iulie 2026, primarul ar fi primit, în două tranșe, sumele de 6.000 de lei și 3.800 de lei, aferente unui număr de patru plăți efectuate de beneficiarul lucrărilor între februarie și iulie 2026.

Edilul a fost prins în flagrat când ar fi primit direct de la administratorul societății comerciale suma de 2.200 de lei. Potrivit datelor din dosar, banii reprezentau 10% din valoarea unei facturi decontate în luna octombrie 2026.

Primar la al 7-lea madant cu 880.000 de euro în conturi

Ion Ionescu este unul dintre cei mai longevivi primari din județul Argeș, fiind la al 7-lea mandat. De-a lungul timpului, primarul a strâns o mică avere, având în conturi peste 880.000 de euro, 14 terenuri și șapte imobile, conform universulargesean.ro. În ultima declarație de avere disponibilă, completată în iunie 2022, primarul și soția acestuia aveau împreună 14 terenuri în județul Argeș, cu o suprafață totală de peste 148.000 de metri pătrați.

Tot în declarația de avere se mai regăsesc și două case în Cicănești, un spațiu comercial în aceeași localitate, trei apartamente în Curtea de Argeș și un apartament în Constanța. Declarația de avere poate fi consultată aici.