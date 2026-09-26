Elena Lasconi susține că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 în fața lui Călin Georgescu

Elena Lasconi afirmă că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 dacă turul al doilea, în care urma să-l înfrunte pe Călin Georgescu, s-ar fi desfășurat. Fosta candidată la Președinție susține că anularea scrutinului i-a oferit lui Georgescu o vizibilitate suplimentară și l-a transformat într-un „martir”.

Lasconi: Georgescu ar fi fost „coșul de gunoi al istoriei”

Elena Lasconi a declarat, într-un interviu acordat Digi24, sâmbătă, că rezultatul turului al doilea ar fi fost în favoarea sa, dacă alegerile prezidențiale din 2024 nu ar fi fost anulate.

„Dacă nu se anulau, câștigam alegerile. Georgescu era coșul de gunoi al istoriei. Nu mai vorbea nimeni despre el și lucrurile stăteau mai bine”, a declarat Elena Lasconi, într-un interviu pentru Digi24.

Întrebată dacă mai vede un viitor politic pentru Călin Georgescu, Lasconi a spus că acest lucru este posibil. Ea a susținut că anularea alegerilor a contribuit la creșterea notorietății acestuia și l-a transformat într-un „martir”.

„S-ar putea să aibă, au făcut din el un martir. Anularea alegerilor a fost cea mai nasoală chestie care s-a întâmplat în țara asta și o lovitură mare, mare de atâta democrație din România”, a declarat Lasconi.

Lasconi: Susținătorii lui Georgescu sunt dezamăgiți de clasa politică

Elena Lasconi a vorbit și despre motivele pentru care o parte dintre alegători îl susțin pe Călin Georgescu. Potrivit acesteia, printre susținătorii lui se află și oameni care nu se mai regăsesc în actuala ofertă politică.

„Sunt oameni de bună credință care cred în Georgescu pentru că oamenii ăștia nu au mai găsit o voce în scena politică. Pentru că scena politică s-a stricat din ce în ce mai tare”, a afirmat Lasconi.

Georgescu și Lasconi ar fi trebuit să se confrunte în turul al doilea

Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, obținând 22,94% din voturi. Elena Lasconi s-a clasat pe locul al doilea, cu 19,18%.

Cei doi urmau să se confrunte în turul al doilea, programat pentru 8 decembrie 2024.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat întregul proces electoral și a dispus reluarea alegerilor prezidențiale.