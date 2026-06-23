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Elena Lasconi dezvăluie ce a lovit-o cel mai mult în campania de la prezidențiale: „E dureros să afli că ai fost proastă, țață, drogată, că am lucrat la SRI! / Nu sunt o proastă/ Am luptat cu viața”

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Elena Lasconi a mărturisit cum au afectat-o atacurile primite în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale. Fosta candidată a dezvăluit că a simțit un val uriaș de ură din partea mass-media și a respins acuzațiile false legate de trecutul ei. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Elena Lasconi: „Eu m-am luptat cu viața”

Lasconi consideră că adversarii politici au încercat să o prezinte în mod intenționat drept o persoană nepregătită și a declarat că a fost rănită de agresivitatea jurnaliștilor.

„E dureros să afli că am fost proastă , țață, drogată, că am lucrat la SRI. Toată ura pe care am simțit-o atât din partea trusturilor media aservite, dar și din partea jurnaliștilor de bun simț. Să fii mereu văzut ca cel mai prost din curtea școlii în condițiile în care eu m-am luptat cu viața.”

Elena Lasconi: „Muncesc de dimineața până seara”

Aceasta a subliniat că nu face parte din categoria politicienilor promovați prin aranjamente de culise.

„Eu nu sunt o proastă care am ajuns unde am ajuns pentru că m-a pus cineva. Nu sunt genul de politician care a avut tot felul de combinații, eu am luptat pentru asta. Muncesc de dimineața până seara.”

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