Elevii încep deja readaptarea la programul de școală. Sfaturile specialiștilor pentru a evita șocul de la începutul anului școlar

Cu două săptămâni înainte să înceapă școala elevii încep readaptarea la programul de școală. Ei trebuie să se pregătească temeinic nu numai cu rechizite. Psihologii spun că e important să se reia programul de somn regulat și să se introducă încă de pe acum perioade scurte de studiu zilnic, pentru a evita șocul de la începutul anului.

Cu gândul la clasa a II-a, Alexandru savurează ultimele zile de vacanță. Mama lui a avut grijă să nu-i facă prea abruptă trecerea de la vacanță, la programul de școală.

Nu la fel de pregătiți sunt însă cei care toată vacanța au dormit până târziu și s-au jucat tot timpul. Pentru ei, revenirea la rutina școlii poate fi o mare provocare.

„Ar trebui ca copilul să fie pus într-un program care va fi asemănător cu cel școlar. În sensul că: trebuie să se trezească la o anumită oră, trebuie să se culce la o anumită oră, să mănânce la anumite ore, va trebui să fie pus puțin să–și reamintească din anul precedent sau, pentru cei care intră în clasa pregătitoare, niște activități simple”.

Meniul este și el foarte important, pentru a-i crește imunitatea organismului și capacitatea de a se concentra, la începutul anului școlar.

Trebuie să punem accent pe alimentele cu acizi grași de tip omega, cum ar fi peștele gras, nucile, semințele și toate tipurile de fructe oleaginoase. Proteinele să fie slabe, din carne de curcan, ou. Atât fructele, cât și legumele trebuie să fie de sezon și cât mai intens colorate”.

Pe lângă toate acestea, este nevoie și de pregătirea emoțională:

„Facem loc subiectului de școală, facem loc exprimării emoțiilor. Și aici intervine rolul părintelui de a normaliza inclusiv teama pe care unii copii o simt, poate nerăbdarea. Se produce reglarea emoțională, cu ajutorul nostru”.

Învățătoarele sunt pregătite să le facă întoarcerea la școală mai ușoară elevilor din clasele mici. Pentru următoarea vacanță, elevii vor trebui să aștepte ultima săptămână din octombrie, potrivit Știrile Observator.

Autorul recomandă:

Măsurile de austeritate au urcat EDUCAȚIA pe Titanicul care se scufundă. „Sistemul este bolnav, cu o grămadă de viruși”